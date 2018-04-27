Beşiktaş, Galatasaray derbisine odaklandı!
Oyuncularını Galatasaray derbisine motive eden tecrübeli çalıştırıcı, “Kaderimizi kendimiz çizeceğiz. Galibiyet, şampiyonluğun kapısını açar” diyor
PEPE&ATİBA SEVİNCİ
Beşiktaş'ta kupadaki F.Bahçe derbisinde kırmızı kart gördüğü için ligdeki Malatya maçında oynamayan Pepe'ye 1 maç ceza verilmesi sevindirdi. Pepe'nin, G.Saray derbisinde oynayabileceğinin yanı sıra bir güzel haber de Atiba'dan geldi. Kanadalı orta saha sakatlığı sebebiyle son haftalarda kadroya alınmıyordu. Atiba'nın sakatlığını atlattığı ve TT Stadı'ndaki derbide oynayabilecek durumda olduğu öğrenildi.
OZZİE ASLAN'I GÖZÜNE KESTİRDİ
Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup, bu sezonki şanssızlığını G.Saray derbisinde kırmak istiyor. Sözleşmesinin son senesini yaşayan Ozzie, bu sezon henüz fileleri sarsamadı. Yeni Malatya maçına ilk 11'de olan ancak sonradan oyundan alınan Ozzie'ye bazı taraftarlar tepki göstermiş, bazıları ise alkışlamıştı. Ozzie, derbide gol atıp taraftarla barışmak istiyor.
- 27.4.2018
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Gençlerin gözü A takıma döndü
Toplam 1
Yorum
üstad takıma monta edilecek 2 kişi var 10 yıldır izliyorum özkan hocam bilir. çünkü obir futbol dehasıdır. savaş çakır diğeri ise u 21 den
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Fatih Terim, Beşiktaş'ı Rodrigues ile devirecek
Toplam 2
Yorum
ismiMİZ Fırat Aydunus
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Beşiktaş UEFA'ya gidiyor
Toplam 30
Yorum
yaso tarotor senin ekmegini fazla kaçırmışlar olamışsın
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