Beşiktaş, Galatasaray derbisine odaklandı! – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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    27 Nisan 2018, Cuma
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    , derbisine odaklandı!

    Beşiktaş, Galatasaray derbisine odaklandı!

    Oyuncularını derbisine motive eden tecrübeli çalıştırıcı, “Kaderimizi kendimiz çizeceğiz. Galibiyet, şampiyonluğun kapısını açar” diyor

    , pazar günü oynanacak G.Saray derbisinin hazırlıklarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Ligde son oynanan Y. maçında 1-1'e kilitlenen karşılaşmayı Talisca'nın harika kafasıyla açan ve Quaresma'nın şık frikiğiyle noktalandıran , derbide erken öne geçmenin hesaplarını yapıyor. G.Saray karşısında ilk dakikalarda bulunacak bir golün çok kıymetli olduğunu bilen , takımına taktiksel açıdan bu tarz uyarılar yapıyor. Tecrübeli hoca diğer yandan oyuncularına 'nı unutmalarını ve lige odaklanmalarını gerektiğini söylüyor. Güneş, "Sadece G.Saray maçını düşünün. Bize düşen kalan 4 maçı alıp şampiyon olmak. Bizim işimiz saha içinde ve herkese en büyük cevabı orada vermeliyiz. 3. kez şampiyon olup, Şampiyonlar Ligi'nde yarım bıraktığımız işleri tamamlamalıyız. G.Saray'ı evinde yenersek, onları dışarı atarız. Geçen sezon da Başakşehir'le gidiyorduk, dayanamadılar. Şampiyonluk bizim elimizde. Size güveniyorum" deyip motive ettiği öğrenildi.


    PEPE&ATİBA SEVİNCİ
    Beşiktaş'ta kupadaki F.Bahçe derbisinde kırmızı kart gördüğü için ligdeki Malatya maçında oynamayan Pepe'ye 1 maç ceza verilmesi sevindirdi. Pepe'nin, G.Saray derbisinde oynayabileceğinin yanı sıra bir güzel haber de Atiba'dan geldi. Kanadalı orta saha sakatlığı sebebiyle son haftalarda kadroya alınmıyordu. Atiba'nın sakatlığını atlattığı ve TT Stadı'ndaki derbide oynayabilecek durumda olduğu öğrenildi.

    OZZİE ASLAN'I GÖZÜNE KESTİRDİ
    Beşiktaş'ın kaptanı , bu sezonki şanssızlığını G.Saray derbisinde kırmak istiyor. Sözleşmesinin son senesini yaşayan Ozzie, bu sezon henüz fileleri sarsamadı. Yeni Malatya maçına ilk 11'de olan ancak sonradan oyundan alınan Ozzie'ye bazı taraftarlar tepki göstermiş, bazıları ise alkışlamıştı. Ozzie, derbide gol atıp taraftarla barışmak istiyor.
    1. 27.4.2018
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