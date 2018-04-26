TFF son kararını verdi! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi kaldığı yerden seyircisiz – Fotomaç – 26 Nisan 2018
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    26 Nisan 2018, Perşembe
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    son kararını verdi! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi kaldığı yerden seyircisiz

    TFF son kararını verdi! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi kaldığı yerden seyircisiz

    Yönetimi, 'nda tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin, kaldığı yerden seyircisiz oynanması kararı aldı.

    Açıklamada "Futbol Müsabaka Talimatı'nın 20. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, müsabakanın yarıda kaldığı andaki şartlarla tedbiren seyircisiz olarak tamamlanmasına oy birliği ile karar verdi. yarı final ikinci maçı kaldığı yerden 3 Mayıs 2018 Perşembe günü oynanacak" denildi.
    1. 26.4.2018
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