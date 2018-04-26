TFF son kararını verdi! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi kaldığı yerden seyircisiz
TFF Yönetimi, Ziraat Türkiye Kupası'nda tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin, kaldığı yerden seyircisiz oynanması kararı aldı.
Açıklamada "Futbol Müsabaka Talimatı'nın 20. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, müsabakanın yarıda kaldığı andaki şartlarla tedbiren seyircisiz olarak tamamlanmasına oy birliği ile karar verdi. Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçı kaldığı yerden 3 Mayıs 2018 Perşembe günü oynanacak" denildi.
- 26.4.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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TFF Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili kararını açıkladı: İşte derbinin oynanacağı tarih...
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Kartal Beşiktaş seyircisi niye gitmiyor?
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Fenerbahçe'den TFF'nin karanına yönelik ilk açıklama
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TARAFTAR Şampiyon FENERBAHÇE.
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TFF Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili kararını açıkladı: İşte derbinin oynanacağı tarih...
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TARAFTAR Hayırlısı olsun , spor dostluk , kardeşlik ve barıştır.
TFF son kararını verdi! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi kaldığı yerden seyircisiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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