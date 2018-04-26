Beşiktaş'ta divan kurulunun istişare toplantısı yapıldı – Fotomaç – 26 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Nisan 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    'ta divan kurulunun istişare toplantısı yapıldı

    Beşiktaş'ta divan kurulunun istişare toplantısı yapıldı

    Kulübünde divan kurulunun olağanüstü istişare toplantısı yapıldı.

    Kulübünde divan kurulunun olağanüstü istişare toplantısı yapıldı.

    Vodafone Park'ta basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, yarı finalinde yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarafından kaldığı yerden itibaren tekrar oynanmasına karar verilmesiyle ilgili yönetim kurulu ile divan üyeleri, fikir alışverişinde bulundu.

    Siyah-beyazlı kulübün başkanlığının çağrısı üzerine gerçekleştirilen ve yaklaşık 3 saat süren toplantıda üyelerin, derbi maçına çıkıp çıkmama konusunda görüşlerini aktardığı bildirildi. Divan üyelerinin bir bölümünün, karşılaşmaya çıkmama yönünde görüş belirttiği ancak yönetimin alacağı her türlü karara destek vereceklerini ilettikleri kaydedildi.

    Toplantıya yaklaşık 800 üyenin katıldığı vurgulandı.

    1. 26.4.2018 18:19
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş'ta divan kurulunun istişare toplantısı yapıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN