Beşiktaş'ta divan kurulunun istişare toplantısı yapıldı
Beşiktaş Kulübünde divan kurulunun olağanüstü istişare toplantısı yapıldı.
Beşiktaş Kulübünde divan kurulunun olağanüstü istişare toplantısı yapıldı.
Vodafone Park'ta basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kaldığı yerden itibaren tekrar oynanmasına karar verilmesiyle ilgili yönetim kurulu ile divan üyeleri, fikir alışverişinde bulundu.
Siyah-beyazlı kulübün divan kurulu başkanlığının çağrısı üzerine gerçekleştirilen ve yaklaşık 3 saat süren toplantıda üyelerin, derbi maçına çıkıp çıkmama konusunda görüşlerini aktardığı bildirildi. Divan üyelerinin bir bölümünün, karşılaşmaya çıkmama yönünde görüş belirttiği ancak yönetimin alacağı her türlü karara destek vereceklerini ilettikleri kaydedildi.
Toplantıya yaklaşık 800 üyenin katıldığı vurgulandı.
- 26.4.2018 18:19
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Gençlerin gözü A takıma döndü
Toplam 1
Yorum
üstad takıma monta edilecek 2 kişi var 10 yıldır izliyorum özkan hocam bilir. çünkü obir futbol dehasıdır. savaş çakır diğeri ise u 21 den
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Fatih Terim, Beşiktaş'ı Rodrigues ile devirecek
Toplam 2
Yorum
ismiMİZ Fırat Aydunus
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Beşiktaş UEFA'ya gidiyor
Toplam 30
Yorum
yaso tarotor senin ekmegini fazla kaçırmışlar olamışsın
Beşiktaş'ta divan kurulunun istişare toplantısı yapıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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