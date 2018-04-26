Beşiktaş yönetimi bugün konuşacak – Fotomaç – 26 Nisan 2018
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    26 Nisan 2018, Perşembe
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    yönetimi bugün konuşacak

    Beşiktaş yönetimi bugün konuşacak

    yönetimi, olaylı derbinin ardından 'nin verdiği kararla ilgili görüşünü bugün açıklayacağını duyurdu.

    Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Yarın (bugün) yapılacak olan Divan Kurulu Olağanüstü İstişare Toplantısı'nda Camiamızın ileri gelenleriyle gündemdeki konular görüşülecektir. Bu toplantının ardından Yönetim Kurulumuz toplanacak ve alınacak kararlar resmi internet sitemizden açıklanacaktır" ifadeleri kullanıldı. 15.00'te başlayacak istişare toplantısı, Vodafone Park'ta gerçekleştirilecek.

    BASKAN YAKIN TAKİPTE
    , G.Saray derbisinin hazırlıklarına başladı. 'nin verdiği 'Kaldığı yerden oynanması' kararını 'nde takip eden başkan antrenmanın tamamını izledi. Yöneticiler ve Hüseyin Mican ile birlikte saha kenarına da gelen Orman, bir süre ile de sohbet ettikten sonra tesislerden ayrıldı. Takım toplantısı ile başlayan antrenman ısınma koşuları ve pas çalışması ile devam etti. Güneş, son yarım saatlik bölümde futbolcuları serbest bırakırken Quaresma frikik, diğer futbolcular şut çalışması yaptı. Bazı futbolcular antrenmanı seyretmeye gelen ile sohbet etti.

    1. 26.4.2018
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