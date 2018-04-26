Beşiktaş yönetimi bugün konuşacak
Beşiktaş yönetimi, olaylı derbinin ardından TFF'nin verdiği kararla ilgili görüşünü bugün açıklayacağını duyurdu.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yarın (bugün) yapılacak olan Divan Kurulu Olağanüstü İstişare Toplantısı'nda Camiamızın ileri gelenleriyle gündemdeki konular görüşülecektir. Bu toplantının ardından Yönetim Kurulumuz toplanacak ve alınacak kararlar resmi internet sitemizden açıklanacaktır" ifadeleri kullanıldı. 15.00'te başlayacak istişare toplantısı, Vodafone Park'ta gerçekleştirilecek.
BASKAN YAKIN TAKİPTE
Beşiktaş, G.Saray derbisinin hazırlıklarına başladı. TFF'nin verdiği 'Kaldığı yerden oynanması' kararını Nevzat Demir Tesisleri'nde takip eden başkan Fikret Orman antrenmanın tamamını izledi. Yöneticiler Metin Albayrak ve Hüseyin Mican ile birlikte saha kenarına da gelen Orman, bir süre Şenol Güneş ile de sohbet ettikten sonra tesislerden ayrıldı. Takım toplantısı ile başlayan antrenman ısınma koşuları ve pas çalışması ile devam etti. Güneş, son yarım saatlik bölümde futbolcuları serbest bırakırken Quaresma frikik, diğer futbolcular şut çalışması yaptı. Bazı futbolcular antrenmanı seyretmeye gelen Mustafa Sandal ile sohbet etti.
BASKAN YAKIN TAKİPTE
Beşiktaş, G.Saray derbisinin hazırlıklarına başladı. TFF'nin verdiği 'Kaldığı yerden oynanması' kararını Nevzat Demir Tesisleri'nde takip eden başkan Fikret Orman antrenmanın tamamını izledi. Yöneticiler Metin Albayrak ve Hüseyin Mican ile birlikte saha kenarına da gelen Orman, bir süre Şenol Güneş ile de sohbet ettikten sonra tesislerden ayrıldı. Takım toplantısı ile başlayan antrenman ısınma koşuları ve pas çalışması ile devam etti. Güneş, son yarım saatlik bölümde futbolcuları serbest bırakırken Quaresma frikik, diğer futbolcular şut çalışması yaptı. Bazı futbolcular antrenmanı seyretmeye gelen Mustafa Sandal ile sohbet etti.
- 26.4.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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TFF Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili kararını açıkladı: İşte derbinin oynanacağı tarih...
Toplam 2
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Kartal Beşiktaş seyircisi niye gitmiyor?
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Fenerbahçe'den TFF'nin karanına yönelik ilk açıklama
Toplam 1
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TARAFTAR Şampiyon FENERBAHÇE.
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TFF Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili kararını açıkladı: İşte derbinin oynanacağı tarih...
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TARAFTAR Hayırlısı olsun , spor dostluk , kardeşlik ve barıştır.
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