Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili olarak Şenol Güneş ifadeye çağrıldı!
Yaşanan olaylar nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile futbolcular Tolga Zengin, Caner Erkin ve Ricardo Quaresma mağdur sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş müsabakasında Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan maçın 57. dakikasında çıkan ve tatil edilmesine neden olan olaylarla ilgili soruşturma sürüyor.
Savcılık, Şenol Güneş'in de başından yaralandığı saha olaylarıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında Şenol Güneş, Tolga Zengin, Caner Erkin ile Ricardo Quaresma'yı mağdur sıfatıyla ifadeye çağırdı. Bu kişilerin ifadelerinin emniyette alacağı belirtildi.
Güneş, Zengin, Erkin ve Quaresma'nın ifadelerinin Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası Spor Güvenliği Şubesi Müdürlüğünce alınabileceği öğrenildi.
- 25.4.2018 12:05
- Güncelleme: 25.4.2018 12:13
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Tümer Metin: "Kupayı Akhisar'a verin"
Toplam 16
Yorum
mali gidenler cok mu iş yaptıda akhisar laf söylüyorsun
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Beşiktaşlı doktorlara ‘sahtekarlık’ davası
Toplam 2
Yorum
GÖKHAN EĞER 5 DİKİŞ ATILACAK KADAR YARILMA VARSA KANDA OLMASI LAZIM.ANCAK GÖRÜLDÜ Kİ ŞENOLDA YADAK KULUBESİNDE OTURDUĞU ANA KADAR KANYOKTU .
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Tümer Metin: "Kupayı Akhisar'a verin"
Toplam 16
Yorum
SAHADAN ÇEKİLDİLER BJKLİ FUTBOLCULARIN ÇOGU HAKEMDEN İZİNSİZ SOYUNMA ODASINA GİTTİ. TOLGA ZENGİN SUÇSUZSA NİYE DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLDİ OLAYIN KAHRAMANI O
Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili olarak Şenol Güneş ifadeye çağrıldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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