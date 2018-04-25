Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili olarak Şenol Güneş ifadeye çağrıldı! – Fotomaç – 25 Nisan 2018
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    25 Nisan 2018, Çarşamba
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    Olaylı - maçıyla ilgili olarak ifadeye çağrıldı!

    Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili olarak Şenol Güneş ifadeye çağrıldı!

    Yaşanan olaylar nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen - derbisiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Beşiktaş Teknik Direktörü ile futbolcular , ve Ricardo Quaresma mağdur sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

    İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, yarı final rövanş müsabakasında Ülker Stadyumu'nda ile arasında oynanan maçın 57. dakikasında çıkan ve tatil edilmesine neden olan olaylarla ilgili soruşturma sürüyor.

    Savcılık, 'in de başından yaralandığı saha olaylarıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında Şenol Güneş, , ile Ricardo Quaresma'yı mağdur sıfatıyla ifadeye çağırdı. Bu kişilerin ifadelerinin emniyette alacağı belirtildi.

    Güneş, Zengin, Erkin ve Quaresma'nın ifadelerinin Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası Spor Güvenliği Şubesi Müdürlüğünce alınabileceği öğrenildi.

    1. 25.4.2018 12:05
    2. Güncelleme: 25.4.2018 12:13
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