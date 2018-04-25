Kartal’ın silahı duran toplar
Şenol Güneş, G.Saray derbisini kazanıp şampiyonluk yolundaki en büyük engeli aşmanın planlarını yapıyor. Vodafone Park'ta olduğu gibi derbide özellikle orta saha hakimiyetini kazanarak hücum organizasyonlarını geliştirmeyi düşünen tecrübeli teknik adam, taktik çalışmalarda bu konuya önem veriyor. G.Saray'ın duran toplardaki zafiyetini de kullanmak isteyen Güneş, antrenmanlarda duran top çalışmaları yaptırıyor.
- 25.4.2018
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