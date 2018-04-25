Kartal’ın silahı duran toplar – Fotomaç – 25 Nisan 2018
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HEPSİ
    25 Nisan 2018, Çarşamba
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    ’ın silahı duran toplar

    <a href="/index/kartal?id=766d6cd4-1b4d-4783-98a6-a9607cb90ff5" class="" rel="tag">Kartal</a>’ın silahı duran toplar
    , G.Saray derbisini kazanıp şampiyonluk yolundaki en büyük engeli aşmanın planlarını yapıyor. Vodafone Park'ta olduğu gibi derbide özellikle orta saha hakimiyetini kazanarak hücum organizasyonlarını geliştirmeyi düşünen tecrübeli teknik adam, taktik çalışmalarda bu konuya önem veriyor. G.Saray'ın duran toplardaki zafiyetini de kullanmak isteyen Güneş, antrenmanlarda duran top çalışmaları yaptırıyor.
    1. 25.4.2018
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