Beşiktaş'ta Uluslararası Futbol ve Dostluk Günü kutlandı – Fotomaç – 25 Nisan 2018
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    25 Nisan 2018, Çarşamba
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    Beşiktaş'ta Uluslararası Futbol ve kutlandı

    Beşiktaş'ta Uluslararası Futbol ve Dostluk Günü kutlandı

    FIFA ve 2018 Dünya Kupası'nın resmi ortağı Gazprom tarafından çocuklar için düzenlenen sosyal sorumluluk programı "Uluslararası Futbol ve " kutlandı.

    Futbol ve dolayısıyla Beşiktaş Kulübü Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde etkinlik düzenlendi. Organizasyon öncesinde yapılan basın toplantısına, Beşiktaş Futbol Akademisi Sportif Direktörü Gökhan Keskin ve projenin Moskova'daki etkinliklerinde Türkiye'yi temsil edecek 12 yaşındaki Beşiktaşlı genç futbolcu Semih Kılıçsoy katıldı.

    Beşiktaş olarak projede seçildikleri için mutlu olduklarını ifade eden Beşiktaş Futbol Akademisi Sportif Direktörü Gökhan Keskin, şunları kaydetti:

    "Geçen sene de St. Petersburg'da oldukça iyi temsil edilmiştik. Bu sene katılımcı sayısı 64 ülkeden 211 ülkeye yükselirken, 32 takım da turnuvada yarışacak. Semih Kılıçsoy inşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek. Bu dönemde ihtiyacımız olan şey dostluk ve hoşgörü. Türkiye'nin ihtiyacı olan iki unsur. Projenin de adı da çok güzel: Dostluk ve Futbol. Umarım bunu hatırlarız."

    Öte yandan, Beşiktaş 13 Yaş Altı Takımı ile Yıldızspor 13 Yaş Altı Takımları basın toplantısının ardından dostluk maçında karşılaştı.

    1. 25.4.2018 12:35
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