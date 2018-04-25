Beşiktaş'ta Uluslararası Futbol ve Dostluk Günü kutlandı
FIFA ve 2018 Dünya Kupası'nın resmi ortağı Gazprom tarafından çocuklar için düzenlenen sosyal sorumluluk programı "Uluslararası Futbol ve Dostluk Günü" kutlandı.
Futbol ve Dostluk Günü dolayısıyla Beşiktaş Kulübü Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde etkinlik düzenlendi. Organizasyon öncesinde yapılan basın toplantısına, Beşiktaş Futbol Akademisi Sportif Direktörü Gökhan Keskin ve projenin Moskova'daki etkinliklerinde Türkiye'yi temsil edecek 12 yaşındaki Beşiktaşlı genç futbolcu Semih Kılıçsoy katıldı.
Beşiktaş olarak projede seçildikleri için mutlu olduklarını ifade eden Beşiktaş Futbol Akademisi Sportif Direktörü Gökhan Keskin, şunları kaydetti:
"Geçen sene de St. Petersburg'da oldukça iyi temsil edilmiştik. Bu sene katılımcı sayısı 64 ülkeden 211 ülkeye yükselirken, 32 takım da turnuvada yarışacak. Semih Kılıçsoy inşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek. Bu dönemde ihtiyacımız olan şey dostluk ve hoşgörü. Türkiye'nin ihtiyacı olan iki unsur. Projenin de adı da çok güzel: Dostluk ve Futbol. Umarım bunu hatırlarız."
Öte yandan, Beşiktaş 13 Yaş Altı Takımı ile Yıldızspor 13 Yaş Altı Takımları basın toplantısının ardından dostluk maçında karşılaştı.
- 25.4.2018 12:35
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Tümer Metin: "Kupayı Akhisar'a verin"
Toplam 16
Yorum
mali gidenler cok mu iş yaptıda akhisar laf söylüyorsun
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Beşiktaşlı doktorlara ‘sahtekarlık’ davası
Toplam 2
Yorum
GÖKHAN EĞER 5 DİKİŞ ATILACAK KADAR YARILMA VARSA KANDA OLMASI LAZIM.ANCAK GÖRÜLDÜ Kİ ŞENOLDA YADAK KULUBESİNDE OTURDUĞU ANA KADAR KANYOKTU .
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Tümer Metin: "Kupayı Akhisar'a verin"
Toplam 16
Yorum
SAHADAN ÇEKİLDİLER BJKLİ FUTBOLCULARIN ÇOGU HAKEMDEN İZİNSİZ SOYUNMA ODASINA GİTTİ. TOLGA ZENGİN SUÇSUZSA NİYE DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLDİ OLAYIN KAHRAMANI O
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