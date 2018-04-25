Beşiktaş'ta divan kurulu toplanıyor – Fotomaç – 25 Nisan 2018
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    25 Nisan 2018, Çarşamba
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    'ta toplanıyor

    Beşiktaş'ta divan kurulu toplanıyor

    Kulübünde divan kurulunun olağanüstü istişare toplantısı, yarın yapılacak.

    Saat 15.00'te başlayacak istişare toplantısı, Vodafone Park'ta gerçekleştirilecek.

    Siyah-beyazlı kulübün başkanlığı, 'nda Fenerbahçe ile arasında oynanan maçın tatil edilmesinin ardından divan üyelerini olağanüstü istişare toplantısına davet etmişti.

    1. 25.4.2018 10:10
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