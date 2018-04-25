Beşiktaş'ta Diebler, 3 hafta sahalardan uzak kalacak
Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Jon Diebler, sakatlığı nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlı takımın, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Odeabank ile yaptığı maçta sakatlanan Diebler'in sağ arka baldırında 2. derece yırtık tespit edildi.
ABD'li oyuncunun tedavisine başlandı.
- 25.4.2018 15:55
- Güncelleme: 25.4.2018 17:01
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TFF Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili kararını açıkladı
Toplam 2
Yorum
Kartal Beşiktaş seyircisi niye gitmiyor?
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Fenerbahçe'den TFF'nin karanına yönelik ilk açıklama
Toplam 1
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TARAFTAR Şampiyon FENERBAHÇE.
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TFF Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili kararını açıkladı
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Hayırlısı olsun , spor dostluk , kardeşlik ve barıştır.
Beşiktaş'ta Diebler, 3 hafta sahalardan uzak kalacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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