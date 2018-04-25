Beşiktaş'ta Diebler, 3 hafta sahalardan uzak kalacak – Fotomaç – 25 Nisan 2018
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    25 Nisan 2018, Çarşamba
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    'ta Diebler, 3 hafta sahalardan uzak kalacak

    Beşiktaş'ta Diebler, 3 hafta sahalardan uzak kalacak

    Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Jon Diebler, sakatlığı nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

    Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlı takımın, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ile yaptığı maçta sakatlanan Diebler'in sağ arka baldırında 2. derece yırtık tespit edildi.

    ABD'li oyuncunun tedavisine başlandı.

    1. 25.4.2018 15:55
    2. Güncelleme: 25.4.2018 17:01
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