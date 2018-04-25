Beşiktaş'a Galatasaray maçı öncesi Pepe müjdesi! – Fotomaç – 25 Nisan 2018
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    25 Nisan 2018, Çarşamba
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    'a maçı öncesi müjdesi!

    Beşiktaş'a Galatasaray maçı öncesi Pepe müjdesi!

    Beşiktaşlı , derbisinde oynayabilecek

    olaylı - maçıyla ilgili cezaları açıkladı. Buna göre Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 1 maç ceza aldığı açıklanan , cezasını geçtiğimiz hafta oynanan maçında çektiğinden dolayı derbisinde oynayabilecek.
    1. 25.4.2018 18:06
    2. Güncelleme: 25.4.2018 18:49
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