Beşiktaş'a Galatasaray maçı öncesi Pepe müjdesi!
Beşiktaşlı Pepe, Galatasaray derbisinde oynayabilecek
PFDK olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili cezaları açıkladı. Buna göre Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 1 maç ceza aldığı açıklanan Pepe, cezasını geçtiğimiz hafta oynanan Yeni Malatyaspor maçında çektiğinden dolayı Galatasaray derbisinde oynayabilecek.
- 25.4.2018 18:06
- Güncelleme: 25.4.2018 18:49
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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TFF Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili kararını açıkladı: İşte derbinin oynanacağı tarih...
Toplam 2
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Kartal Beşiktaş seyircisi niye gitmiyor?
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Fenerbahçe'den TFF'nin karanına yönelik ilk açıklama
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TARAFTAR Şampiyon FENERBAHÇE.
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TFF Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili kararını açıkladı: İşte derbinin oynanacağı tarih...
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TARAFTAR Hayırlısı olsun , spor dostluk , kardeşlik ve barıştır.
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