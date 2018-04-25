Anderson Talisca: "Kazanmak için gidiyoruz" – Fotomaç – 25 Nisan 2018
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    25 Nisan 2018, Çarşamba
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    Anderson : " için gidiyoruz"

    Anderson Talisca: "Kazanmak için gidiyoruz"
    Attığı kafa golleriyle sezona damgasını vuran Talisca, 'ye G.Saray derbisini değerlendirdi. Sambacı, "İki sezondur ligde zor maçlar oynuyoruz. İlk yarıda G.Saray'ı kolay yendiğimizi düşünebilirsiniz ama öyle değil. 'de hiçbir maçta kolay galibiyetler almıyoruz. G.Saray'da son dönemde iyi bir performans yakaladı. Zor bir maç olacak. Bizim de aklımızda bir plan var. Oraya için gidiyoruz" yorumunu yaptı.
    1. 25.4.2018
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