Futbol yorumcusu eski hakem Ahmet Çakar, çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili olay bir paylaşımda bulundu. TFF'nin vereceği kararın Beşiktaş'ın aleyhinde bir karar olacağı imasında bulundu.