Ahmet Çakar'dan derbi kararı öncesi olay Tweet!
Futbol yorumcusu eski hakem Ahmet Çakar, çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili olay bir paylaşımda bulundu. TFF'nin vereceği kararın Beşiktaş'ın aleyhinde bir karar olacağı imasında bulundu.
- 25.4.2018 13:05
- Güncelleme: 25.4.2018 13:17
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Fatih Terim'den Quaresma ve Talisca'ya önlem!
Toplam 2
Yorum
hagi Plan belli orta sahadan orta yapın
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Ahmet Çakar'dan derbi kararı öncesi olay Tweet!
Toplam 1
Yorum
ceren yasalara göre beşiktaş sahadan kaçmıştır ve 3-0 hükmen fener galip tescil edilmelidir.
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"Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 57. dakikadan devam edecek"
Toplam 7
Yorum
onur en doğru karar 57.dk.daki sonuçla tescil edilmesidir.0-0
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