Ahmet Çakar'dan derbi kararı öncesi olay Tweet! – Fotomaç – 25 Nisan 2018
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    25 Nisan 2018, Çarşamba
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    'dan derbi kararı öncesi olay Tweet!

    <a href="/index/ahmet-cakar?id=e61f168a-a48c-439c-968a-155a5ab5a516" class="" rel="tag">Ahmet Çakar</a>'dan derbi kararı öncesi olay Tweet!

    Futbol yorumcusu eski hakem Ahmet Çakar, çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili olay bir paylaşımda bulundu. TFF'nin vereceği kararın Beşiktaş'ın aleyhinde bir karar olacağı imasında bulundu.

    1. 25.4.2018 13:05
    2. Güncelleme: 25.4.2018 13:17
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