Tosic’ten açıklama – Fotomaç – 24 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Nisan 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    ’ten açıklama

    Tosic’ten açıklama

    , maçında ile arasında geçen diyalog hakkında açıklama yaptı.

    , maçında ile arasında geçen diyalog hakkında açıklama yaptı. Tosic, "Biraz gergin ve sinirliydim, sarı kart sınırındaydım. Hocam iyi olup olmadığımı ve yerime başkasının girmesini isteyip istemediğimi sordu. Ben de her şeyin yolunda olduğunu söyledim ve parmakla değişikliğe ihtiyaç olmadığını işaret ettim" diye konuştu.
    1. 24.4.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tosic’ten açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN