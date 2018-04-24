Pepe’de Gomis örneği – Fotomaç – 24 Nisan 2018
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    24 Nisan 2018, Salı
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    ’de örneği

    Pepe’de Gomis örneği

     maçında kırmızı gören 'nin 43. maddeden 'ya sevk edilmesi Beşiktaşlıları heyecanlandırdı.

    maçında kırmızı gören 'nin 43. maddeden 'ya sevk edilmesi Beşiktaşlıları heyecanlandırdı. Çünkü ilk yarıdaki Akhisar maçında 'ya yaptığı hareket yüzünden aynı maddeden tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmiş ama 1 maç ceza almıştı. Portekizli böyle bir durumda 'a karşı oynayacak.
    1. 24.4.2018
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