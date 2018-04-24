Hıncal Uluç: "Beşiktaş hükmen yenik ilan edilmeli"
Sabah Gazetesi'nin usta kalemi Hıncal Uluç, çıkan olaylar nedeniyle yarıda kalan Fenerbahçe - Beşiktaş maçı hakkında çok konuşulacak bir yazı kaleme aldı. İşte Hıncal Uluç'un yazısı...
Kafamı öfkeyle ekrandan çevirdim.. "Bu rezillikleri de maç diye seyrediyoruz" dedim.. Etrafıma baktım.. Özcan uyuyor..
Turan kafasını telefonuna eğmiş, yarım saattir kaldırmıyor.. Ünal'la, Turgay galiba seyrediyorlar..
Güya Türkiye Ligleri'nin bilinen en muhteşem finalini yaşıyoruz. Bitime 4 hafta var ve hâlâ 4 takımın şampiyon olma ihtimali var.
Heyecana bakar mısınız?.
..Ve benim 20 yıllık maç gurubunun dörtte üçü gelmemiş.. Gelenlerin hali de bu..
Haksızlar mı peki?.
Ben Galatasaraylıyım.. Açık söylüyorum..
Umurumda değil, Galatasaray'ın şampiyonluğu..
Ben ekran başına "Futbol izlemek" için oturuyorum.. "Oyun" izlemek aslında..
Dünyanın bütün dillerinde "Oyun"dur adı.
- 24.4.2018 10:49
- Güncelleme: 24.4.2018 11:19
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TFF'de karar günü
Toplam 6
Yorum
BEŞİKTAŞ RAPORU DA MI ANLAMIYORSUNUZ SAHA OLAYLARI DİYOR SAHA GÜVENLİĞİNDEN KİM SORUMLU ? CEZA KİME GELECEK SİZCE ?
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TFF'de karar günü
Toplam 6
Yorum
kanun belli Gözlemci ve hakem raporu maçın saha olayları yüzünden tatil edildiği yazıyor bununda cezası ev sahibinin hükmen mağlubiyeti artı cezalar
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Belhanda, Donk ve Fernando'yu suçladı!
Toplam 2
Yorum
Kanaryam Aynı durum bizde de var ona rağmen Guliano iyi bir grafik çiziyor diyebiliriz.
Hıncal Uluç: "Beşiktaş hükmen yenik ilan edilmeli" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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