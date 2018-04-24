Harry Potter yanıyor! – Fotomaç – 24 Nisan 2018
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HEPSİ
    24 Nisan 2018, Salı
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    yanıyor!

    Harry Potter yanıyor!

    , Malatyaspor maçında gösterdiği performans ve attığı müthiş frikik golüyle taraftarları mest etti.

    , Malatyaspor maçında gösterdiği performans ve attığı müthiş frikik golüyle taraftarları mest etti. Quaresma'nın performansı 'den tam not aldı. Vatandaşının attığı golü tribünde kaydeden Pepe, görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı ve takım arkadaşına "" benzetmesi yaptı. Pepe, videoya "Harry Potter yanıyor" diye yazdı.


    1. 24.4.2018
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