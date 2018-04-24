Güneş’in kozu Talisca – Fotomaç – 24 Nisan 2018
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    24 Nisan 2018, Salı
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    Güneş’in kozu

    Güneş’in kozu Talisca

    Ligde takımını en çok öne geçiren oyuncular sıralamasında 11 gollü 'in arkasından 9 golle 2. sırada yer alan , G.Saray maçında Şenol hocanın en büyük kozu olacak.

    Ligde takımını en çok öne geçiren oyuncular sıralamasında 11 gollü 'in arkasından 9 golle 2. sırada yer alan , G.Saray maçında Şenol hocanın en büyük kozu olacak. Kafa golerine devam eden sambacının istatistikleri, G.Saray'ın ise ligin en fazla kafa golü yiyen takımı olması Talisca'ya ekstra sorumluluk yükleyecek.
    1. 24.4.2018
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