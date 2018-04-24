Devlet Bahçeli'den derbi paylaşımı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu
MHP lideri tatil edilen Fenerbahçe - Beşiktaş derbisiyle ilgili açıklamalar yaptı.
İşte Devlet Bahçeli'nin paylaşımı:
"İnanıyorum ki, Türkiye Futbol Federasyonu; Fenerbahçe-Beşiktaş futbol müsabakasını kaldığı yerden devam ettirip sahalara fitne yaymaya, bu yolla toplumsal huzur ve dayanışma ruhunu bozmaya azmetmiş mihrakların hesabını bozacak, alçak planlarını başlarına geçirecektir. Düşman emeller,her yerde sorun çıkarmak için uğraşıyorlar.İki güzide futbol kulübümüz olan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın müsabakasını bile siyasallaştırıp karıştırmaya cüret ve cesaret ettiler.Netice olarak,çıkan/çıkartılan hadiseler sonucunda mezkur karşılaşmayı yarım bıraktırdılar."
- 24.4.2018 22:13
- Güncelleme: 24.4.2018 23:15
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