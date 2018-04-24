Beşiktaş'ta olağanüstü divan – Fotomaç – 24 Nisan 2018
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    24 Nisan 2018, Salı
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    'ta olağanüstü divan

    Beşiktaş'ta olağanüstü divan

    , yarın F.Bahçe ile arasındaki yarı final rövanş maçıyla ilgili kararı verecek. Beşiktaş yönetimi, ’nu olağanüstü toplantıya çağırdı

    , resmi internet sitesinden dün flaş bir son dakika açıklamasında bulundu ve perşembe günü, Olağanüstü İstişare Toplantısı yapılacağını duyurdu. Yapılan açıklamada "Divan Kurulumuzun Olağanüstü İstişare Toplantısı, perşembe günü saat 15.00'te Vodafone Park'ta yapılacaktır" denildi. 'nda oynanan ve yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe- Beşiktaş karşılaşmanın akıbeti yarın 'nin yapacağı açıklama ile karara bağlanacak. Siyah-beyazlı kulüp ise perşembe günü Divan Kurulu toplantısı yapacak. Bu tarihin TFF'nin açıklama yapacağı günden bir sonraki güne denk gelmesi dikkat çekti. Orman yönetimi bu konuyla ilgili herhangi bir yorumda bulunmazken, TFF'den gelecek olan karara göre yol haritasınının belirleneceği belirtildi.
    1. 24.4.2018
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