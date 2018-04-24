Beşiktaş'ta flaş gelişme! Maça çıkmayacaklar – Fotomaç – 24 Nisan 2018
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    24 Nisan 2018, Salı
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    'ta flaş gelişme! Maça çıkmayacaklar

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ta flaş gelişme! Maça çıkmayacaklar

    F.Bahçe ile oynanan ve 57. dakikada tribünden atılan maddelerle Şenol Güneş'in başının yarılması ve hastaneye kaldırılması üzerine hakem Mete Kalkavan tarafından ertelenen derbinin kararı yarın verilecek.

    1. 24.4.2018 10:32
    2. Güncelleme: 24.4.2018 11:15
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