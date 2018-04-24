Beşiktaş'ta flaş gelişme! Maça çıkmayacaklar
F.Bahçe ile oynanan ve 57. dakikada tribünden atılan maddelerle Şenol Güneş'in başının yarılması ve hastaneye kaldırılması üzerine hakem Mete Kalkavan tarafından ertelenen derbinin kararı yarın verilecek.
- 24.4.2018 10:32
- Güncelleme: 24.4.2018 11:15
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TFF'de karar günü
Toplam 6
Yorum
BEŞİKTAŞ RAPORU DA MI ANLAMIYORSUNUZ SAHA OLAYLARI DİYOR SAHA GÜVENLİĞİNDEN KİM SORUMLU ? CEZA KİME GELECEK SİZCE ?
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TFF'de karar günü
Toplam 6
Yorum
kanun belli Gözlemci ve hakem raporu maçın saha olayları yüzünden tatil edildiği yazıyor bununda cezası ev sahibinin hükmen mağlubiyeti artı cezalar
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Belhanda, Donk ve Fernando'yu suçladı!
Toplam 2
Yorum
Kanaryam Aynı durum bizde de var ona rağmen Guliano iyi bir grafik çiziyor diyebiliriz.
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