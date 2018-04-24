Beşiktaş'ın sahasında bileği bükülmüyor – Fotomaç – 24 Nisan 2018
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    24 Nisan 2018, Salı
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    'ın sahasında bileği bükülmüyor

    Beşiktaş'ın sahasında bileği bükülmüyor

    , evindeki lig maçlarında rakiplerine son dönemde büyük üstünlük sağladı.

    , evindeki lig maçlarında rakiplerine son dönemde büyük üstünlük sağladı. Siyah-beyazlılar, 'yı yenip 'taki galibiyet serisini 9 maça çıkardı. Daha önce evinde üçer kez 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan siyah-beyazlı takım, Vodafone Park'ta bunu 9 karşılaşmaya çıkarmayı başardı.
    1. 24.4.2018
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