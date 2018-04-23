Tosic'ten Şenol Güneş açıklaması – Fotomaç – 23 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Nisan 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Tosic'ten Şenol Güneş açıklaması

    Tosic'ten Şenol Güneş açıklaması

    Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Dusko Tosic, Yeni Malatyaspor maçında Şenol Güneş ile yaşadığı diyaloğa açıklık getirdi.

    1. 23.4.2018 14:23
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tosic'ten Şenol Güneş açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN