Son 7 haftada 3. golü yedi – Fotomaç – 23 Nisan 2018
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HEPSİ
    23 Nisan 2018, Pazartesi
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    7 haftada 3. golü yedi

    Son 7 haftada 3. golü yedi
    ligde dönemde iyi savunmasıyla da öne çıktı. Siyah-beyazlılar, ligde karşılaşmasına kadar son 6 haftada kalesinde 2 gol görmüştü. Son olarak M.Başakşehir'e 1-0 mağlup olan , mücadelesinde yediği tek golle son 6 haftayı kalesinde 2 golle geçmeyi başarmıştı. Beşiktaş, sarı-kırmızılılardan yediği golle son 7 haftada 3. golü filelerinde gördü.
    1. 23.4.2018
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