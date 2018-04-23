Seri tamamlandı – Fotomaç – 23 Nisan 2018
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    23 Nisan 2018, Pazartesi
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    Seri tamamlandı

    Seri tamamlandı

    düne kadar tarihinde karşılaştığı tüm takımlara gol atmıştı. Listede sadece eksikti. son noktayı da dün koydu

    Siyah-beyazlılar, tarihi boyunca karşı karşıya geldiği tüm takımların filelerini sarsmayı başarmıştı. Sadece ağlarını havalandıramamıştı. Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sonuçlandığı için 'ın hasreti sürüyordu. Ancak dün Alvaro bu hasrete son verdi. Dakikalar henüz 12'yi gösterirken golü buldu. 'nın kullandığı kornerde üç Yeni Malatyasporlu futbolcu topu paylaşamadı. Meşin yuvarlığı önünde bulan yakın mesafeden çok sert bir vuruşla fileleri havalandırdı. İspanyol golcünün bu sayısıyla Beşiktaş'ın gol atmadığı takım kalmadı.
    1. 23.4.2018
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