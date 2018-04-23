ŞENOL GÜNEŞ: HAKKIMI HELAL ETMİYORUM

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Benim 50 yıllık düzgün hayatımı kimse yok edemez. Buna da izin vermem." dedi.

Güneş, Spor Toto Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam, 50 yıldır Türk futbolunun içinde olduğunu vurgulayarak, "Arkadaşlar 50 senenin birikimi var. 50 yıldır bu ülkede emek vererek bir yere gelmeye çalışıyorum. Sizin içinizde de bana haksızlık yapanlar var. Biri Hürriyet'ten Mehmet Arslan. Ertuğrul Özkök ve diğerleri dahil. Onlara hakkımı helal etmeyeceğim. Onlar da etmesinler." ifadelerini kullandı.

Fakir bir ailenin çocuğu olarak büyüdüğünü dile getiren Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Trabzonluyum, bir sürü yeri dolaşarak buraya geldim. Yine geri dönerim, sorun değil benim için. Ben Trabzonsporlu değilim, Beşiktaşlı değilim. Ben Türk futbol adamıyım. Bana yapılan saygısızlığı ve hakareti aynen iade ediyorum. Benim hastanedeki bilgilerimi alanlar açıklasınlar. Beni aradıklarında zaten onlara söylüyorum ama söylediklerimi aynen yazmıyorlar. Hürriyet kendine göre yazıyor, sonra Aykut (Kocaman) hocadan ona cevap verdiriliyor. O zaman onu niye manşetten verdiriyorsun. Daha 2002'deki hakkımı vermeyenler, 'paracı' deyip paramı çalanlar, şimdi de emeğimi çalıyorlar. Tam tersine bizim çaldığımızı, Beşiktaş'ın kollandığını söylüyorlar."

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yaşanan olaylar nedeniyle hakem tarafından tatil edilen Fenerbahçe maçında başına isabet eden cisim nedeniyle yaralanan Güneş, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkesin kendisini arayıp geçmiş olsun dileğinde bulunduğunu belirterek, konuşmasına şöyle devam etti:



"Çok teşekkür ediyorum. Bu yaptığım emeğin karşılığında ayakta durmamı sağlayan besin değerleridir. Sayın Cumhurbaşkanı'na, 'Sizin çok daha önemli işleriniz var ama yine bunlar araştırılsın.' dedik. Ancak eğer çok zamana ihtiyaç varsa Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve ben de bir futbol adamı olarak gidelim, televizyonda futbolun bütün işlerini konuşalım. Benim 50 yıllık düzgün hayatımı kimse yok edemez. Buna da izin vermem. Ben hürriyetimi kaybettim ama cesaretimi, karakterimi, onurumu kaybetmem."

Fenerbahçe ile oynadıkları maçta yaşananlara değinen Güneş, "Fenerbahçe maçında olayları ben mi yaptım? Benim üzerime yığılıyor her şey. Mesele bana az ya da çok vurdu meselesi değil. Benden 2024 adaylığı reklamı için Quaresma ve Pepe'yi istiyorsun. Pepe oyundan atılırken ağzımızı açmadık. Gol ofsayt değil, bir şey demedik. Quaresma'ya atılan çakmakları, taşları ben mi attım? Tanıtalım diyorsunuz, tanıtsanız ne olur. İtibarı zedeleyen sizsiniz. Beklentileri, hayalleri yıkan sizsiniz. Benim üzerime yıkıyorsunuz. Ben yoktan geldim, siz bana bir şey vermediniz." diye konuştu.

- "Bir canımız var onu da veririz"

Şenol Güneş, tatil edilen Fenerbahçe maçında yaşananların ortada olduğunu dile getirerek, "Benim her şeyim açık. Hastaneye gidip soracağına, bana sor. Zaten bilgiyi almışsın, o zaman onu söyle. Bu güvenlikçilerin hepsinin sahalardan temizlenmesi lazım. Biz çoluğumuzu çocuğumuzu askere, polise, güvenlikçiye teslim ediyoruz, güvenlikçi adam dövüyor. Görüntüde var ama 'hayır o vurdu' diyor. Bunları bilmeden ne konuşuyorsunuz. Kavga mı? Hepsini yaparız, bir canımız var onu da veririz sorun değil. Yapmayın ya. Bu futbol mu?" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu'nu da eleştiren Güneş, "Milli takımdan ayrılırken üç defa bana noterden şey gönderen adam Şekip Bey şimdi konuşuyor. O gün federasyona karşı çıkan Aziz Yıldırım ile kavga eden Haluk Ulusoy'un yanındaki, sağ kolu kimdi? Şekip Mosturoğlu. Fenerbahçe şikayet ettiği federasyonda kaç defa şampiyon oldu, dönüp bakın. Ondan sonra Fenerbahçe'ye gitti. Bende gizli yok, her şey açık. Kimsenin canı yansın istemiyorum. Başkasını istemiyorsam, kendimi de yaktırmam. Benim için aile, ülke, kurumlar daha önemlidir. Bu önem içerisinde ben de hakkımı biraz koruyayım." şeklinde görüş belirtti.

- "Ahlak değerlerimizi yok ediyoruz"

Tecrübeli teknik adam, herkesin olayları kendisine göre değerlendirdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Konunun merkezine neden ben geldim. Olayı ben yapmışsam, o maddeleri ben kendime mi attım? Benimle ilgili neden karar veriyorsunuz? Beşiktaşlı kendine göre, rakip de kendine göre söylüyor. Sonra bundan sonuç istiyorsunuz. Sonuç çıksa da kimse memnun olmayacak. Yasa çıkarmaya gerek yok. Kültürümüz bitmiş, ahlak değerlerimizi yok ediyoruz. Ben şimdi maça çıktığım zaman ne olacağını biliyor muyum? Korkuyorum, panikliyorum artık. Ben bu hale niye düştüm? Kafa çok darbe yedi ama gençtim. 50 yıl önce ben başlarken, 'futbolculuk serseri ve ahlaksızların işidir' diyorlardı. 50 yıl bu savaşı verdim ve serseriler ile ahlaksızların işi olmadığını gördüm. Ancak serserilik ve ahlaksızlık yapanların başka kurumlarda olduğunu, bu mesleğe girdiğini görüyorum."

Güneş, Evkur Yeni Malatyaspor ile yaptıkları maçla ilgili olarak ise "Zor bir takıma karşı oynadık. İyi kapanıp, çıkabilen, fizik gücüyle oynayan bir takım. Coşkulu ve iyi başladık, dirençlerini kırmaya çalıştık. Golden sonra panik içinde oynamaya başladık, bu da rakibe avantaj verdi. Sayısal fazlalığa rağmen golü yedik. İkinci yarı yine oyunun hakimiydik. Oyun coşkumuz, aklımız ve yeteneğimizle oyuncularım hak ettikleri bir sonucu aldı. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.