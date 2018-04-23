Rıdvan Dilmen: 8 maç ceza – Fotomaç – 23 Nisan 2018
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    23 Nisan 2018, Pazartesi
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    : 8 maç ceza

    <a href="/index/ridvan-dilmen?id=9c5dee8e-10d2-42f3-8c8f-c2e8a5958c3e" class="" rel="tag">Rıdvan Dilmen</a>: 8 maç ceza

    Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u evinde 3-1'lik skorla mağlup etti. Rıdvan Dilmen, güne damgalı vuran tartışmalı pozisyon ve milli oyuncu Oğuzhan Özyakup'un performansı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    İşte Rıdvan Dilmen'in o açıklamaları...

    1. 22.4.2018 20:40
    2. Güncelleme: 23.4.2018 02:06
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