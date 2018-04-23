Q7’den sarı tepkisi – Fotomaç – 23 Nisan 2018
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    23 Nisan 2018, Pazartesi
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    Q7’den sarı tepkisi

    Q7’den sarı tepkisi
    Maçın 43. dakikasında taç çizgisi kenarında Quaresma, rakibi 'ın sert müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Hakem Özkahya, Murat'a sarı kart verince taraftarlar bu karara tepki gösterdi. Futbolcular da Murat'ın hareketinin kırmızı olması gerektiği yönünde itiraz ettiler.
    1. 23.4.2018
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