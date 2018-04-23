Oğuzhan’a tepki geldi – Fotomaç – 23 Nisan 2018
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    23 Nisan 2018, Pazartesi
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    Oğuzhan’a tepki geldi

    Oğuzhan’a tepki geldi

    'ın kaptanı , dünkü müsabakaya ilk 11'de başladı.

    'ın kaptanı , dünkü müsabakaya ilk 11'de başladı. Mücadele 1-1 devam ederken saha kenarına gelen Ozzie'ye bazı taraftarlar ıslık çaldı. Bir grup taraftar ise yıldız futbolcuyu alkışlayarak destek verdi. Ozzie bu sezon hiç gol atamadı.
    1. 23.4.2018
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