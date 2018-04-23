Murat'tan tepki toplayan mesaj

Yeni Malatyaspor'da Beşiktaş maçı sonrası Murat Yıldırım'ın sosyal medya hesabından attığı bir mesaj siyah-beyazlıların büyük tepkisini çekti. Quaresma'ya yapılan sert hareketin yer aldığı mesaja tepki gösteren taraftarlar, "Bu kadar olmaz. Bu hareketin sporla bir bağlantısı olmaz. yazıklar olsun" şeklinde tepki gösterdiler.