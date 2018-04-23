Matador da iş başında – Fotomaç – 23 Nisan 2018
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    23 Nisan 2018, Pazartesi
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    da iş başında

    Matador da iş başında

    ’ı öne geçiren Alvaro , bu sezon toplam 15 gol, 9a sistle 24 gole etki edip ile birlikte takımın en skorer iki oyuncusundan biri oldu

    Gecenin kahramanlarından biri de Alvaro 'ydu. forvet, 13. dakikada altı pas içinde fırsatçılığını konuşturup 'ı öne geçiren isim oldu. Gol sonrası stat hoparlörlerinden İspanyol şarkısı çalınırken, Negredo da golü hareketleri yaparak kutladı. Bu sezon ligdeki 7. golünü kaydeden 32 yaşındaki santrfor zaman zaman eleştirilse de ile birlikte takıma skor anlamından fazla katkı sağlayan iki oyuncudan biri. Toplamda 15 gol, 9 asist üreten Alvaro Negredo, 24 gole ulaşıp Talisca ile zirveyi paylaştı.
    1. 23.4.2018
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