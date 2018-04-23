Kartal'a tam destek!
Hafta içindeki Fenerbahçe maçının olumsuz havasını dağıtmak isteyen taraftarlar stadı tıklım tıklım doldurdu
SEVGİ SELİ
Beşiktaşlı taraftarlar, F.Bahçe maçı sonrası kafasına 5 dikiş atılan Şenol Güneş'e sevgi gösterisinde bulundu. Yüksek sesle 'Şenol Güneş' diye bağıran taraftarlar, maç önünde sonunda tecrübeli çalıştırıcıyı tribüne çağırdı. Maç sonu üçlüsünü Quaresma, Adriano ve Tolgay Arslan yaptı. Son düdüğün ardından takım uzun süre sahadan ayrılmadı.
- 23.4.2018
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buna hakkınız yok
Toplam 3
Yorum
fanatik bence suçlu ceza veren yöneticiler caydırıcı ceza veremiyorlar verdikleride hakkaniyetli değil
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Fenerbahçe, Antalyaspor'a bileniyor
Toplam 11
Yorum
zerre kadar haram puan BJK yarışı sürdüremez GS ile aramızdaki puan farkı suni Başakşehiri hakemler yapmaz FB 76 puana banko şampiyon olur. tacımızı hakem çaldı.
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Fernando Muslera, Galatasaray'ı Alanya'da ipten aldı
Toplam 11
Yorum
zerre kadar haram puan BJK yarışı sürdüremez GS ile aramızdaki puan farkı suni Başakşehiri hakemler yapmaz FB 76 puana banko şampiyon olur. tacımızı hakem çaldı.
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