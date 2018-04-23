Kartal'a tam destek! – Fotomaç – 23 Nisan 2018
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    23 Nisan 2018, Pazartesi
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    Kartal'a tam destek!

    Kartal'a tam destek!

    Hafta içindeki maçının olumsuz havasını dağıtmak isteyen taraftarlar stadı tıklım tıklım doldurdu

    Beşiktaş taraftarları, sezon başından bu yana gösterdikleri desteği dünkü Yeni maçında da sürdürdü. Siyah-beyazlı binlerce futbolsever, hafta içinde Kadıköy'de adeta dayak yiyen takımını yalnız bırakmadı. Karşılaşma öncesi futbolcuları teker teker çağıran Siyah-beyazlılar, Teknik Direktör 'e de ayrı bir destek verdi. Zorlu müsabakanın birinci dakikasından sonuna kadar desteğini esirgemeyen 40 bine yakın , takımlarını ateşlemek adına her şeyi yaptı. Taraftarlar, bu karşılaşma öncesinde oynanan müsabakasına yönelik göndermelerde bulunsa da küfür veya hakarette bulunmadı. Siyah-beyazlılar, o karşılaşmayı bir kenara bırakıp, Yeni maçına ve haftaya oynanacak Galatasaray derbisine yönelik destek tezahüratlarında bulundu. Taraftarlar Yeni Malatyaspor'un yaptığı ataklarda rakibin konsantrasyonunu bozdu. 81'de Anderson Talisca'nın golüyle tribünler adeta yıkıldı.

    SEVGİ SELİ
    Beşiktaşlı taraftarlar, F.Bahçe maçı sonrası kafasına 5 dikiş atılan 'e sevgi gösterisinde bulundu. Yüksek sesle 'Şenol Güneş' diye bağıran taraftarlar, maç önünde sonunda tecrübeli çalıştırıcıyı tribüne çağırdı. Maç sonu üçlüsünü Quaresma, Adriano ve yaptı. Son düdüğün ardından takım uzun süre sahadan ayrılmadı.
    1. 23.4.2018
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