Hutchinson yine yoktu – Fotomaç – 23 Nisan 2018
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    23 Nisan 2018, Pazartesi
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    Hutchinson yine yoktu

    Hutchinson yine yoktu
    'ın ile oynadığı kupa maçında forma giymeyen dünkü Yeni mücadelesinde de kadroda yoktu. , orta sahada ve Oğuzhan'ı tercih etti.
    1. 23.4.2018
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