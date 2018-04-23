Güneş’e özel pankart – Fotomaç – 23 Nisan 2018
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    23 Nisan 2018, Pazartesi
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    Güneş’e özel pankart

    Güneş’e özel pankart

    maçında kafasına yabancı madde yağan ve kaldırıldığı hastanede başına 5 dikiş atılan , dün kulübedeki yerini aldı.

    maçında kafasına yabancı madde yağan ve kaldırıldığı hastanede başına 5 dikiş atılan , dün kulübedeki yerini aldı. Tecrübeli teknik adama yoğun bir destek vardı. Güneş için "Geçmiş olsun Şenol hocam bu taraftar sana minnettar seni çok seviyoruz" pankartı açılırken, "Güzel günler göreceğiz 'Güneşl'li günler" diye bağırıldı.
    1. 23.4.2018
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