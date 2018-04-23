Goller hep yabancılardan – Fotomaç – 23 Nisan 2018
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    23 Nisan 2018, Pazartesi
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    Goller hep yabancılardan

    Goller hep yabancılardan
    'ın ligde attığı son 32 tamamı yabancı futbolcularından geldi. Sezonun ikinci yarısında Türk oyuncularının gol atamadığı tek takım olan siyah-beyazlılarda yerliler adına on golü 17 Aralık'taki karşılaşmasında kaydetmişti.
    1. 23.4.2018
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