Derbi öncesi Negredo'dan Galatasaray'a gözdağı
Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendiği maçın ardından Alvaro Negredo açıklamalarda bulundu.
Gelecek hafta oynayacakları Galatasaray derbisi hakkında kısa bir değerlendirme yapan Negredo, ''Oynamaya alışık olduğumuz maçlardan biri olacak. Tabii ki zirvede kalmak istediğimiz için oraya kazanmak için gideceğiz'' ifadelerini kullandı.
Negredo maçın kırılma anını anlatırken ''Genel olarak maçın kontrolünü elimizde tuttuğumuzu söyleyebilirim. Bir kırılma anı isterseniz Talisca'nın attığı golü söyleyebilirim'' dedi.
Golü hakkında da konuşan İspanyol yıldız ''Gol nasıl olursa olsun hepsini beğeniyorum. Defansların bir hatası oldu. Takıma golle katkı yaptığım için memnunum'' şeklinde konuştu.
- 23.4.2018 09:30
- Güncelleme: 23.4.2018 09:51
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Goller hep yabancılardan
Toplam 2
Yorum
SUAT KARAKAYA Efendiymiş....Sizin Fenerle karakteriniz belli, düne kadar koğuş arkadaşıydınız unutmayın bunu.
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‘40 bin’ beklentisi
Toplam 1
Yorum
Kontra Bir kere olsun delikanlı olun da hatanızı kabul edin. Zeytinyağı fener...
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Son dört maçın 3’ü Antalya’nın
Toplam 1
Yorum
Kontra Hadi Antalya, Hak etmeyenleri uzaklaştır şampiyonluk yarışından...
Derbi öncesi Negredo'dan Galatasaray'a gözdağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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