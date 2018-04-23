Derbi öncesi Negredo'dan Galatasaray'a gözdağı – Fotomaç – 23 Nisan 2018
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    23 Nisan 2018, Pazartesi
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    öncesi 'dan 'a gözdağı

    <a href="/index/derbi?id=52a87c09-bee2-4028-8232-039eae298784" class="" rel="tag">Derbi</a> öncesi <a href="/index/negredo?id=f03fa9dd-53e5-42c7-8d20-ac57a42fb647" class="" rel="tag">Negredo</a>'dan <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'a gözdağı

    'ın 'de Evkur 'u 3-1 yendiği maçın ardından Alvaro açıklamalarda bulundu.

    Gelecek hafta oynayacakları derbisi hakkında kısa bir değerlendirme yapan , ''Oynamaya alışık olduğumuz maçlardan biri olacak. Tabii ki zirvede kalmak istediğimiz için oraya kazanmak için gideceğiz'' ifadelerini kullandı.

    maçın kırılma anını anlatırken ''Genel olarak maçın kontrolünü elimizde tuttuğumuzu söyleyebilirim. Bir kırılma anı isterseniz 'nın attığı golü söyleyebilirim'' dedi.

    Golü hakkında da konuşan İspanyol yıldız ''Gol nasıl olursa olsun hepsini beğeniyorum. Defansların bir hatası oldu. Takıma golle katkı yaptığım için memnunum'' şeklinde konuştu.

    1. 23.4.2018 09:30
    2. Güncelleme: 23.4.2018 09:51
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