Beşiktaş’tan 23 Nisan jesti – Fotomaç – 23 Nisan 2018
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    23 Nisan 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ’tan jesti

    Beşiktaş’tan 23 Nisan jesti

    'ta oynanan maçta bir ilk yaşandı.

    'ta oynanan maçta bir ilk yaşandı. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel olarak, 'de ilk defa bir çocuk, bir futbol maçında gol anonsu yaptı. Vodafone KaraKartal Hareketi üyesi 10 yaşındaki Elif Naz Porikli, 'nun attığı golü anons ederken büyük alkış aldı.
    1. 23.4.2018
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