Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti – Fotomaç – 23 Nisan 2018
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    23 Nisan 2018, Pazartesi
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    , Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti

    Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti

    Yeni Malatyaspor karşısına “Şenol Güneş için kazanacağız” parolasıyla çıkan Beşiktaşlı futbolcular verdikleri sözü tuttu. , 13’te Negredo, 81’de ve 88’de Quaresma’nın frikik golüyle zorlu maçı 3-1 kazanarak taraftarını çocuklar gibi sevindirdi. böylece tekrar ikinci sıraya yükselirken, pazar günü lider G.Saray’la oynayacağı kritik derbi öncesi moral depoladı

    'de kıran kırana yarışta dün sahne sırası 'taydı. Maç öncesi için bir hayli zordu. Rakipleri Başakeşhir ve kazanmıştı. Ayrıca siyah-beyazlılar hafta arası 'de ile yarıda kalan olaylı bir maç oynamıştı. Psikolojik şartlara saha içinde de zorlaştı. Kartal öne geçtiği maçta Yeni 'ya yakalandı. 2. golü bulmakta da bir hayli güçlük çekiyordu. 80'den sonra Beşiktaş'ın süper yıldızları ve Q7 sahne aldı.

    YER YERİNDEN OYNADI
    Beşiktaş, yılların tecrübesi Adriano'nun müthiş ortasından bulduğu golle 2-1 öne geçti. Bu anlarda Vodafone Park Stadı'nda yer yerinden oynadı. Ardından da muhteşem bir fririk golüyle 3 puanı perçinleyen golü kaydetti. Beşiktaş bu galibiyetle derbi öncesi hata yapmayarak deplasmanına giderken umutlarını artırdı. Maç sonunda da taraftarlar, futbolcuları çağırıp Galatasaray maçından galibiyet istedi. Son 2 yılın şampiyonu Beşiktaş geride kalan 4 haftada 12 puan toplayarak bir kez daha mutlu sona ulaşmaya çalışacak.

    ÜÇLÜ Q7'DEN
    Beşiktaş'ta klasikleşen maç sonu üçlüsünü dün Ricardo Quaresma çektirdi. Siyahbeyazlı tribünlerin sevgilisi olan Portekizli futbolcu, taraftarlarla birlikte 3 puanın coşkusunu yaşadı. Maç sonunda "Sonuna kadar devam edeceğiz. Pes etmek yok. Hedefimiz bu sezon da şampiyon olmak" diye konuştu.

    Beşiktaş, deplasmanda 'e kaybettikten sonra çıktığı 4 maçı da kazanmayı başardı. Siyah-beyazlılar sırasıyla Alanya, , Akhisar ve 'yı devirerek kritik 12 puanı topladı. Kartal bu dönemde fileleri 12 kez sarsmayı başardı. Kalesinde ise sadece 2 gol gördü.

    Ricardo Quaresma bu sezon ligde 24 maçta forma giydi, 10 gole direkt etki yaptı. 4 kez fileleri sarsarken, 6 da asist yaptı

    1. 23.4.2018
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