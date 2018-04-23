Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti

Süper Lig'de kıran kırana yarışta dün sahne sırası Beşiktaş'taydı. Maç öncesi Kartal için bir hayli zordu. Rakipleri Başakeşhir ve Galatasaray kazanmıştı. Ayrıca siyah-beyazlılar hafta arası Kadıköy'de Fenerbahçe ile yarıda kalan olaylı bir maç oynamıştı. Psikolojik şartlara saha içinde de zorlaştı. Kartal öne geçtiği maçta Yeni Malatya'ya yakalandı. 2. golü bulmakta da bir hayli güçlük çekiyordu. 80'den sonra Beşiktaş'ın süper yıldızları Talisca ve Q7 sahne aldı.

YER YERİNDEN OYNADI

Beşiktaş, yılların tecrübesi Adriano'nun müthiş ortasından bulduğu golle 2-1 öne geçti. Bu anlarda Vodafone Park Stadı'nda yer yerinden oynadı. Ardından da Ricardo Quaresma muhteşem bir fririk golüyle 3 puanı perçinleyen golü kaydetti. Beşiktaş bu galibiyetle derbi öncesi hata yapmayarak Türk Telekom deplasmanına giderken umutlarını artırdı. Maç sonunda da taraftarlar, futbolcuları çağırıp Galatasaray maçından galibiyet istedi. Son 2 yılın şampiyonu Beşiktaş geride kalan 4 haftada 12 puan toplayarak bir kez daha mutlu sona ulaşmaya çalışacak.



ÜÇLÜ Q7'DEN

Beşiktaş'ta klasikleşen maç sonu üçlüsünü dün Ricardo Quaresma çektirdi. Siyahbeyazlı tribünlerin sevgilisi olan Portekizli futbolcu, taraftarlarla birlikte 3 puanın coşkusunu yaşadı. Maç sonunda "Sonuna kadar devam edeceğiz. Pes etmek yok. Hedefimiz bu sezon da şampiyon olmak" diye konuştu.



Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir'e kaybettikten sonra çıktığı 4 maçı da kazanmayı başardı. Siyah-beyazlılar sırasıyla Alanya, Göztepe, Akhisar ve Yeni Malatya'yı devirerek kritik 12 puanı topladı. Kartal bu dönemde fileleri 12 kez sarsmayı başardı. Kalesinde ise sadece 2 gol gördü.



Ricardo Quaresma bu sezon ligde 24 maçta forma giydi, 10 gole direkt etki yaptı. 4 kez fileleri sarsarken, 6 da asist yaptı