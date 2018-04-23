Azmin karşılığı – Fotomaç – 23 Nisan 2018
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    23 Nisan 2018, Pazartesi
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    Azmin karşılığı

    Azmin karşılığı

    “F.Bahçe derbisinde bayağı yıpranmıştık. Buna rağmen golü yedikten sonra gösterdiğimiz reaksiyon beni çok mutlu etti. Şampiyonluğa ortaya koyduğumuz bu ruhla ulaşacağız.”

    Beşiktaş , Y.Malatya karşısında çok zorlu bir 90 dakikaya çıktıklarını söyledi. Rakipleri karşısında maçın başından sonuna kadar oyun disiplinlerinden taviz vermediklerini öne çıkaran Güneş, özellikle olaylı F.Bahçe derbisi sonrasında aslında yıpranmış bir şekilde maça çıktıklarının altını çizdi. Maça çok iyi başladıklarını belirten tecrübeli teknik adam, "Y.Malatya'nın savunma anlamında ligin en iyilerinden biri olduğunu biliyorduk. Golü de erken bulduk. Ancak yediğimiz golden sonra işimizi bayağı zorlaştırdılar. Boş alan bulmakta oldukça güçlük çektik. F.Bahçe derbisinde bayağı yıpranmıştık. Buna rağmen golü yedikten sonra gösterdiğimiz reaksiyon beni çok mutlu etti" dedi. 90 dakika müthiş bir oyun disipliniyle galibiyet peşinde koştuklarını ifade eden , "Adriano'nun 'ya attırdığı gol müthişti. Takımın oynadığı futboldan çok memnunum. Özellikle bu maçtaki gibi arzuladığımız şampiyonluğa ortaya koyduğumuz bu ruhla ulaşacağız" diye konuştu.
    1. 23.4.2018
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