Şenol Güneş'ten flaş açıklama
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig'in 30. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesinde beIN Sports'a açıklamalarda bulundu
Ligde kazanarak yollarına devam etmek istediklerini belirten Güneş, "Herhangi bir sorunum yok sağlık olarak ama genel olarak zihinsel yorugunluk var. Kupa maçındaki saha dışı hareketler hem bizi hem rakibi yormuş olabilir. Dün bir idman yaptık bugün maça hazırlandık. Malatya bu sene yeni çıkmasına rağmen başarılı oyunlar oynadı iyi sonuçlar aldı. Biz de kendi saha seyircimizin önünde kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
- 22.4.2018 18:39
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buna hakkınız yok
Toplam 3
Yorum
fanatik bence suçlu ceza veren yöneticiler caydırıcı ceza veremiyorlar verdikleride hakkaniyetli değil
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Toplam 11
Yorum
zerre kadar haram puan BJK yarışı sürdüremez GS ile aramızdaki puan farkı suni Başakşehiri hakemler yapmaz FB 76 puana banko şampiyon olur. tacımızı hakem çaldı.
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Toplam 11
Yorum
zerre kadar haram puan BJK yarışı sürdüremez GS ile aramızdaki puan farkı suni Başakşehiri hakemler yapmaz FB 76 puana banko şampiyon olur. tacımızı hakem çaldı.
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