Şenol Güneş'ten flaş açıklama – Fotomaç – 22 Nisan 2018
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    22 Nisan 2018, Pazar
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    'ten flaş açıklama

    <a href="/index/senol-gunes?id=893896f3-ff64-428a-820f-0f29a14300dd" class="" rel="tag">Şenol Güneş</a>'ten flaş açıklama

    Beşiktaş Teknik Direktörü , Süper Lig'in 30. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesinde beIN Sports'a açıklamalarda bulundu

    'ndaki Fenerbahçe karşılaşmasındaki saha dışı olayların zihinsel olarak kendilerini yıprattığını belirten , sağlık olarak herhangi bir sorunu olmadığını belirtti.

    Ligde kazanarak yollarına devam etmek istediklerini belirten Güneş, "Herhangi bir sorunum yok sağlık olarak ama genel olarak zihinsel yorugunluk var. Kupa maçındaki saha dışı hareketler hem bizi hem rakibi yormuş olabilir. Dün bir idman yaptık bugün maça hazırlandık. Malatya bu sene yeni çıkmasına rağmen başarılı oyunlar oynadı iyi sonuçlar aldı. Biz de kendi saha seyircimizin önünde kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
    1. 22.4.2018 18:39
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