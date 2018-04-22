Rıdvan Dilmen: Fabri iyi kaleci ama... – Fotomaç – 22 Nisan 2018
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    22 Nisan 2018, Pazar
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    : Fabri iyi kaleci ama...

    Rıdvan Dilmen: Fabri iyi kaleci ama...

    Fotomaç Yazarı , Beşiktaş-Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ilk yarısını değerlendirdi.

    'in 30. haftasında Beşiktaş, evinde Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. İlk yarı 1-1 sona ererken yorumcu , karşılaşmayı NTV Spor'da değerlendirdi.


    Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

    Fabri iyi kalecidir ama golde hatası vardı. Beşiktaş coşkuyla başladı. Beşiktaş'ın beraberliğe ya da yenilgiye tahammülü yok.

    Coşku var, istek var, organize ataklar var ama Quaresma'ya Adriano'nun daha çok destek olması lazım.

    Burada Galatasaraylı Mehmet kardeşimiz var, Quaresma'nın pozisyonu için, "Ben Galatasaraylıyım ama kırmızı" dedi. Biz göremedik.

    Oğuzhan sürekli oynamayınca, panik halinde oynamaya başlıyor, güç kaybına uğruyor, omuz omuza mücadelelerde mağlup oluyor. Anahtarı var mı? Var, açabilir.
    1. 22.4.2018 20:40
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