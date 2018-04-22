Rıdvan Dilmen: Fabri iyi kaleci ama...
Fotomaç Yazarı Rıdvan Dilmen, Beşiktaş-Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ilk yarısını değerlendirdi.
Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:
Fabri iyi kalecidir ama golde hatası vardı. Beşiktaş coşkuyla başladı. Beşiktaş'ın beraberliğe ya da yenilgiye tahammülü yok.
Coşku var, istek var, organize ataklar var ama Quaresma'ya Adriano'nun daha çok destek olması lazım.
Burada Galatasaraylı Mehmet kardeşimiz var, Quaresma'nın pozisyonu için, "Ben Galatasaraylıyım ama kırmızı" dedi. Biz göremedik.
Oğuzhan sürekli oynamayınca, panik halinde oynamaya başlıyor, güç kaybına uğruyor, omuz omuza mücadelelerde mağlup oluyor. Anahtarı var mı? Var, açabilir.
- 22.4.2018 20:40
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Toplam 3
Yorum
fanatik bence suçlu ceza veren yöneticiler caydırıcı ceza veremiyorlar verdikleride hakkaniyetli değil
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Toplam 11
Yorum
zerre kadar haram puan BJK yarışı sürdüremez GS ile aramızdaki puan farkı suni Başakşehiri hakemler yapmaz FB 76 puana banko şampiyon olur. tacımızı hakem çaldı.
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Toplam 11
Yorum
zerre kadar haram puan BJK yarışı sürdüremez GS ile aramızdaki puan farkı suni Başakşehiri hakemler yapmaz FB 76 puana banko şampiyon olur. tacımızı hakem çaldı.
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