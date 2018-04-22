Fikret Orman: "Büyük kumpas vardı!"
Orman: 2013’teki Beşiktaş-G.Saray maçında yapılan kumpas ve provokasyonları vali ve emniyet güçlerine belgeleriyle vermiştik. Orada büyük bir kumpas vardı.
SORUMLUSU KULÜPTÜR
Talimata göre kumpas veya tahrik dolayısıyla oluşan olaylarda, PFDK'nın koşulsuz sorumluluk ilkesine göre cezayı kulübe verdiğini kaydeden Orman, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunun benzerini Lyon maçında da yaşadık. Lyon'da, Beşiktaş'ın getirdiği seyirciler değil, Lyon'un sattığı biletleri alan seyirciler olay çıkardı. Yine de biz 2 sene gözlem içerisinde kaldık. Bunun adli tarafı başka bir açı, işin spor hukukuna göre cezalandırılması başka bir şey. İlk günden beri, bu F.Bahçe yöneticilerinin ve camiasının suçudur, demiyorum. Münferit insanların yapmış olduğu şeydir fakat sorumluluk itibarıyla bu işin sorumlusu oradaki kulüptür."
- 22.4.2018
-
Fenerbahçeli yönetici: "Olaylar Alex’i getiren insanların komplosudur"
Toplam 8
Yorum
Anonim Yok artık devenin nali ! Yazıklar olsun bu demeci verenler
-
Şenol Güneş: Belki de bırakabilirim
Toplam 33
Yorum
Mustafa Bacak Canerin hal ve hareketlerinden takımı bu maça nasıl hazırladığınız ortada. Seni seviyordum ama artık sevmiyorum
-
Şenol Güneş: Belki de bırakabilirim
Toplam 33
Yorum
Mustafa BACAK İnşaallah Sn.Güneş. Çünkü bir futbol maçı böyle kazanılmaz. Pepe nin kırmızı kartından, Querasmanın tribün ve hakemle oynamasından, Canerin
Fikret Orman: "Büyük kumpas vardı!" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.