Fikret Orman: "Büyük kumpas vardı!" – Fotomaç – 22 Nisan 2018
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    22 Nisan 2018, Pazar
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    : "Büyük kumpas vardı!"

    Fikret Orman: "Büyük kumpas vardı!"

    Orman: 2013’teki -G.Saray maçında yapılan kumpas ve provokasyonları vali ve emniyet güçlerine belgeleriyle vermiştik. Orada büyük bir kumpas vardı.

    Başkanı , F.Bahçe ile oynadıkları derbide yaşananların ilk olmadığını belirterek, 2013 yılındaki G.Saray derbisinde de büyük bir kumpas olduğunu savundu. Cumhurbaşkanı 'ın açıklamalarını hatırlatan Orman, "Cumhurbaşkanımız çok daha bilgi sahibidir ve söyledikleri doğrudur. Ona göre de bir ifadede bulundu. Bu, ilk defa olmuyor. 2013'te Beşiktaş'ın 'la oynadığı ve Gezi olaylarının ertesindeki karşılaşmada, orada yapılan kumpas ve provokasyonları vali ve emniyet güçlerine belgeleriyle vermiştik. O zamanki yönetimlerin hemen hemen hepsi 'den dolayı hapiste. Orada büyük bir kumpas vardı" ifadelerini kullandı.

    SORUMLUSU KULÜPTÜR
    Talimata göre kumpas veya tahrik dolayısıyla oluşan olaylarda, 'nın koşulsuz sorumluluk ilkesine göre cezayı kulübe verdiğini kaydeden Orman, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunun benzerini maçında da yaşadık. Lyon'da, Beşiktaş'ın getirdiği seyirciler değil, Lyon'un sattığı biletleri alan seyirciler olay çıkardı. Yine de biz 2 sene gözlem içerisinde kaldık. Bunun adli tarafı başka bir açı, işin spor hukukuna göre cezalandırılması başka bir şey. İlk günden beri, bu F.Bahçe yöneticilerinin ve camiasının suçudur, demiyorum. Münferit insanların yapmış olduğu şeydir fakat sorumluluk itibarıyla bu işin sorumlusu oradaki kulüptür."
    1. 22.4.2018
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