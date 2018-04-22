Evkur Yeni Malatyaspor’da futbolcular idmanı boykot etti – Fotomaç – 22 Nisan 2018
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    22 Nisan 2018, Pazar
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    Evkur ’da futbolcular idmanı boykot etti

    Evkur Yeni Malatyaspor’da futbolcular idmanı boykot etti

    Evkur ’da maçı öncesi yaşanan ve futbolcuların idmanı boykot etmesiyle krize dönüşen futbolcu alacaklarının pazartesi günü ödeneceği belirtiliyor.

    'da futbolcuların 2 maaştan oluşan alacaklarının zamanında ödenmemesiyle başlayan krizin maçı öncesi tatlıya bağlandığı ileri sürülüyor. Maç öncesi futbolcularla 'da bir toplantı yaptığı ifade edilen Adil Gevrek'in ödeme takviminde herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını, bu tür durumların her kulüpte olabileceğini paylaştığı öğrenildi.

    Gevrek'in toplantıda futbolcularına sitem ederek, "Kulüpte parasal anlamda büyütülecek bir sorun olmamasına rağmen bu durumun yaşanması üzücü. 'de bir çok kulüpte ödeme konusunda çok daha büyük sorunlar oluyor. Kimsenin Yeni Malatyaspor'da parası kalmaz" dediği öğrenildi.
    1. 22.4.2018 14:57
    2. Güncelleme: 22.4.2018 15:21
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