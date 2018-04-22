Evkur Yeni Malatyaspor’da futbolcular idmanı boykot etti
Evkur Yeni Malatyaspor’da Beşiktaş maçı öncesi yaşanan ve futbolcuların idmanı boykot etmesiyle krize dönüşen futbolcu alacaklarının pazartesi günü ödeneceği belirtiliyor.
Gevrek'in toplantıda futbolcularına sitem ederek, "Kulüpte parasal anlamda büyütülecek bir sorun olmamasına rağmen bu durumun yaşanması üzücü. Süper Lig'de bir çok kulüpte ödeme konusunda çok daha büyük sorunlar oluyor. Kimsenin Yeni Malatyaspor'da parası kalmaz" dediği öğrenildi.
- 22.4.2018 14:57
- Güncelleme: 22.4.2018 15:21
-
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buna hakkınız yok
Toplam 3
Yorum
fanatik bence suçlu ceza veren yöneticiler caydırıcı ceza veremiyorlar verdikleride hakkaniyetli değil
-
Fenerbahçe, Antalyaspor'a bileniyor
Toplam 11
Yorum
zerre kadar haram puan BJK yarışı sürdüremez GS ile aramızdaki puan farkı suni Başakşehiri hakemler yapmaz FB 76 puana banko şampiyon olur. tacımızı hakem çaldı.
-
Fernando Muslera, Galatasaray'ı Alanya'da ipten aldı
Toplam 11
Yorum
zerre kadar haram puan BJK yarışı sürdüremez GS ile aramızdaki puan farkı suni Başakşehiri hakemler yapmaz FB 76 puana banko şampiyon olur. tacımızı hakem çaldı.
Evkur Yeni Malatyaspor’da futbolcular idmanı boykot etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.