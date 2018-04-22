Erol Bulut: Beşiktaş'a değil bazı kişilere yenildik – Fotomaç – 22 Nisan 2018
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    22 Nisan 2018, Pazar
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    Erol Bulut: 'a değil bazı kişilere yenildik

    Erol Bulut: Beşiktaş'a değil bazı kişilere yenildik

    Teknik Direktörü Erol Bulut 'a 3-1 mağlup oldukları maçın ardından çarpıcı açıklamalar yaptı

    'in 30. haftasında siyah-beyazlılar sahasında Evkur 'u 3-1 mağlup etti.

    Karşılaşmanın ardından Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut sitem dolu ifadeler kullandı. İşte Bulut'un açıklamaları:

    "Bugün biz burada iyi bir maç sergiledik. Güçlü bir rakibe karşı oynadık. Kaliteli futbolcuları var. 'ı tebrik ediyorum. Beşiktaş kaliteli takım ama biz bugün bazı kişilere yenildik. Hakem arkadaşlarımdan ricam, maçı bir daha izlesinler. Bu kadar söylüyorum!"
    1. 22.4.2018 21:30
    2. Güncelleme: 22.4.2018 21:38
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