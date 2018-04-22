Erol Bulut: Beşiktaş'a değil bazı kişilere yenildik
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut Beşiktaş'a 3-1 mağlup oldukları maçın ardından çarpıcı açıklamalar yaptı
Karşılaşmanın ardından Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut sitem dolu ifadeler kullandı. İşte Bulut'un açıklamaları:
"Bugün biz burada iyi bir maç sergiledik. Güçlü bir rakibe karşı oynadık. Kaliteli futbolcuları var. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Beşiktaş kaliteli takım ama biz bugün bazı kişilere yenildik. Hakem arkadaşlarımdan ricam, maçı bir daha izlesinler. Bu kadar söylüyorum!"
- 22.4.2018 21:30
- Güncelleme: 22.4.2018 21:38
-
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buna hakkınız yok
Toplam 3
Yorum
fanatik bence suçlu ceza veren yöneticiler caydırıcı ceza veremiyorlar verdikleride hakkaniyetli değil
-
Fenerbahçe, Antalyaspor'a bileniyor
Toplam 11
Yorum
zerre kadar haram puan BJK yarışı sürdüremez GS ile aramızdaki puan farkı suni Başakşehiri hakemler yapmaz FB 76 puana banko şampiyon olur. tacımızı hakem çaldı.
-
Fernando Muslera, Galatasaray'ı Alanya'da ipten aldı
Toplam 11
Yorum
zerre kadar haram puan BJK yarışı sürdüremez GS ile aramızdaki puan farkı suni Başakşehiri hakemler yapmaz FB 76 puana banko şampiyon olur. tacımızı hakem çaldı.
Erol Bulut: Beşiktaş'a değil bazı kişilere yenildik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.