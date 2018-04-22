Devlet Bahçeli: "Beşiktaş sahadan kaçmaz" – Fotomaç – 22 Nisan 2018
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    22 Nisan 2018, Pazar
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    : " sahadan kaçmaz"

    Devlet Bahçeli: "Beşiktaş sahadan kaçmaz"

    Genel Başkanı , teknik diretör 'e yapılanları kınadı.

    Genel Başkanı , teknik diretör 'e yapılanları kınadı. " sahadan kaçmaz, bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum" diyen Bahçeli; "Beşiktaş'ın hocası, 'nin hocasıdır. Türkiye'yi Dünya üçüncülüğüne taşımış bir değerdir. Kendisine yapılan saldırıyı şiddetle kınadım. Kendisini de aradım" ifadelerini kullandı.
    1. 22.4.2018
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