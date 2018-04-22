Beşiktaş'ta Caner Erkin sakatlandı – Fotomaç – 22 Nisan 2018
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    22 Nisan 2018, Pazar
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    'ta sakatlandı

    Beşiktaş'ta Caner Erkin sakatlandı

    -Evkur karşılaşmasının ikinci yarısında sakatlanan oyuna devam edemedi. Caner, maçın 53. dakikasında yerini sakatlıktan yeni çıkan 'e bıraktı.

    'in 30. hafta karşılaşmasında Evkur 'u konuk eden 'ta , maçın ikinci yarısında yaşadığı sakatlık nedeniyle mücadeleye devam edemedi.

    Karşılaşmanın 51. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir anda kendini yere bırakan ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında oyuna devam eden Caner Erkin, bu müdahaleden sonra sadece 2 dakika sahada kaldı. 53. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen tecrübeli futbolcu yerini 'e bıraktı.

    karşılaşması sonrasında sakatlanan ve takımdan uzak kalan Gökhan Gönül, 2 maç aradan sonra forma giydi.

    1. 22.4.2018 20:29
    2. Güncelleme: 22.4.2018 20:32
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