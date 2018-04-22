Beşiktaş'ta Caner Erkin sakatlandı
Beşiktaş-Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ikinci yarısında sakatlanan Caner Erkin oyuna devam edemedi. Caner, maçın 53. dakikasında yerini sakatlıktan yeni çıkan Gökhan Gönül'e bıraktı.
Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta Caner Erkin, maçın ikinci yarısında yaşadığı sakatlık nedeniyle mücadeleye devam edemedi.
Karşılaşmanın 51. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir anda kendini yere bırakan ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında oyuna devam eden Caner Erkin, bu müdahaleden sonra sadece 2 dakika sahada kaldı. 53. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen tecrübeli futbolcu yerini Gökhan Gönül'e bıraktı.
Alanyaspor karşılaşması sonrasında sakatlanan ve takımdan uzak kalan Gökhan Gönül, 2 maç aradan sonra forma giydi.
- 22.4.2018 20:29
- Güncelleme: 22.4.2018 20:32
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buna hakkınız yok
Toplam 3
Yorum
fanatik bence suçlu ceza veren yöneticiler caydırıcı ceza veremiyorlar verdikleride hakkaniyetli değil
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Fenerbahçe, Antalyaspor'a bileniyor
Toplam 11
Yorum
zerre kadar haram puan BJK yarışı sürdüremez GS ile aramızdaki puan farkı suni Başakşehiri hakemler yapmaz FB 76 puana banko şampiyon olur. tacımızı hakem çaldı.
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Fernando Muslera, Galatasaray'ı Alanya'da ipten aldı
Toplam 11
Yorum
zerre kadar haram puan BJK yarışı sürdüremez GS ile aramızdaki puan farkı suni Başakşehiri hakemler yapmaz FB 76 puana banko şampiyon olur. tacımızı hakem çaldı.
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