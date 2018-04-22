Beşiktaş zirve takibini sürdürdü

Vodafone Park'ta ağırladığı rakibini Alvaro Negredo, Anderson Talisca ve Ricardo Quaresma'nın golleriyle mağlup eden siyah-beyazlılar, puanını 62'ye çıkararak lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde averajla 2. sıradaki yerini korudu.

Siyah-beyazlılar, gelecek hafta oynayacağı kritik Galatasaray derbisi öncesi de moral buldu.

Evkur Yeni Malatyaspor ise Michael Pereira ile beraberliği yakalamasına rağmen İstanbul'dan eli boş dönerek 38 puanda kaldı.

Bu sezon ilk kez üst üste 4 maç kazandı

Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasını da galibiyetle tamamlayan Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon ilk kez üst üste 4 maç kazanmayı başardı.

Siyah-beyazlılar, Medipol Başakşehir mağlubiyetinin ardından Aytemiz Alanyaspor, Göztepe, Teleset Mobilya Akhisarspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'u yenerek hanesine 12 puan yazdırdı.

Evinde 42 maçtır yenilmiyor

Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında aldığı galibiyetle evindeki yenilmezlik serisini 42 maça çıkardı.

Evindeki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak yaşayan Beşiktaş, sonraki 42 lig karşılaşmasında rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu 42 müsabakada 35 galibiyet ve 7 beraberlikle 112 puan topladı.

Bu maçların 35'ini Vodafone Park'ta oynayan Beşiktaş, yeni stadında 28 galibiyet aldı, 7 kez berabere kaldı.

Talisca'dan gollere devam

Beşiktaş'ın bu sezonki en golcü futbolcusu Anderson Talisca, Evkur Yeni Malatyaspor maçını da boş geçmedi.

Müsabakanın 81. dakikasında attığı kafa golüyle takımını 2-1 öne geçiren Brezilyalı futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 13. golünü kaydetti.

Öte yandan frikikten attığı golle maçın skorunu belirleyen Ricardo Quaresma ise ligdeki gol sayısını 4'e çıkardı.

Negredo'dan 7. gol

Beşiktaş'ın İspanyol futbolcusu Alvaro Negredo, Süper Lig'deki 7. golünü Evkur Yeni Malatyaspor karşısında attı.

Negredo, karşılaşmanın 13. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Caner Erkin sakatlandı

Karşılaşmanın 50. dakikasında bir pozisyonda sakatlık geçiren Caner Erkin, saha içinde yapılan tedavinin ardından oyuna devam etti.

Siyah-beyazlı oyuncu, 2 dakika sonra topsuz alanda sağ bacağını tutarak kendini yere bıraktı ve oyuna devam edemedi. Caner Erkin'in yerine 53. dakikada oyuna Gökhan Gönül girdi.

Öte yandan karşılaşma öncesi Beşiktaş'ın kadrosunu taraftarlara anons eden 10 yaşındaki taraftar Elif Naz Porikli, Negredo'nun golünde de anons yapan isim oldu.