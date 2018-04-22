Beşiktaş zirve takibini sürdürdü – Fotomaç – 22 Nisan 2018
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    22 Nisan 2018, Pazar
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    zirve takibini sürdürdü

    Beşiktaş zirve takibini sürdürdü

    Spor Toto 'in 30. haftasında konuk ettiği Evkur 'u 3-1 yenen , zirve takibini sürdürdü.

    'ta ağırladığı rakibini Alvaro , Anderson ve 'nın golleriyle mağlup eden siyah-beyazlılar, puanını 62'ye çıkararak lider 'ın 1 puan gerisinde averajla 2. sıradaki yerini korudu.

    Siyah-beyazlılar, gelecek hafta oynayacağı kritik Galatasaray derbisi öncesi de moral buldu.

    Evkur ise Michael Pereira ile beraberliği yakalamasına rağmen 'dan eli boş dönerek 38 puanda kaldı.

    Bu sezon ilk kez üst üste 4 maç kazandı

    Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasını da galibiyetle tamamlayan , 'de bu sezon ilk kez üst üste 4 maç kazanmayı başardı.

    Siyah-beyazlılar, mağlubiyetinin ardından Aytemiz Alanyaspor, Göztepe, Teleset Mobilya Akhisarspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'u yenerek hanesine 12 puan yazdırdı.

    Evinde 42 maçtır yenilmiyor

    Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında aldığı galibiyetle evindeki yenilmezlik serisini 42 maça çıkardı.

    Evindeki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak yaşayan Beşiktaş, sonraki 42 lig karşılaşmasında rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu 42 müsabakada 35 galibiyet ve 7 beraberlikle 112 puan topladı.

    Bu maçların 35'ini Vodafone Park'ta oynayan Beşiktaş, yeni stadında 28 galibiyet aldı, 7 kez berabere kaldı.

    Talisca'dan gollere devam

    Beşiktaş'ın bu sezonki en golcü futbolcusu Anderson Talisca, Evkur Yeni Malatyaspor maçını da boş geçmedi.

    Müsabakanın 81. dakikasında attığı kafa golüyle takımını 2-1 öne geçiren Brezilyalı futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 13. golünü kaydetti.

    Öte yandan frikikten attığı golle maçın skorunu belirleyen Ricardo Quaresma ise ligdeki gol sayısını 4'e çıkardı.

    Negredo'dan 7. gol

    Beşiktaş'ın İspanyol futbolcusu Alvaro Negredo, Süper Lig'deki 7. golünü Evkur Yeni Malatyaspor karşısında attı.

    Negredo, karşılaşmanın 13. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

    Caner Erkin sakatlandı

    Karşılaşmanın 50. dakikasında bir pozisyonda sakatlık geçiren , saha içinde yapılan tedavinin ardından oyuna devam etti.

    Siyah-beyazlı oyuncu, 2 dakika sonra topsuz alanda sağ bacağını tutarak kendini yere bıraktı ve oyuna devam edemedi. Caner Erkin'in yerine 53. dakikada oyuna girdi.

    Öte yandan karşılaşma öncesi Beşiktaş'ın kadrosunu taraftarlara anons eden 10 yaşındaki taraftar Elif Naz Porikli, Negredo'nun golünde de anons yapan isim oldu.

    1. 22.4.2018 21:22
    2. Güncelleme: 22.4.2018 22:47
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