Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor – Fotomaç – 22 Nisan 2018
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    22 Nisan 2018, Pazar
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    , 'u ağırlıyor

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>, <a href="/index/yeni-malatyaspor?id=4c8a03fb-699a-4880-bf99-4a70a973cc51" class="" rel="tag">Yeni Malatyaspor</a>'u ağırlıyor

    ’ta Yeni ’yı ağırlayacak olan ’ta hedef galibiyet. 4 maçlık seri yakalamak isteyen , derbi öncesi moral bulmanın peşinde

    Spor Toto 'de şampiyonluk yarışı büyük bir çekişmeye sahne olurken, zirvenin en güçlü adaylarından biri olan bu akşam sahasında Evkur 'u ağırlayacak. Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve tarafından yönetilecek. Ligin son haftalarına gelindiği şu dönemde puan kaybına en ufak bir şekilde tahammülü olmayan 'ın tek planı, kendi saha ve seyirci önünde 'u mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırmak ve önümüzdeki hafta deplasmanına hem kayıpsız hem de yüksek moralle gitmek. Beşiktaş, 'de ilk sezonunu geçiren sarı-kırmızılı rakibiyle 'da oynadığı karşılaşmada golsüz berabere kalmıştı.

    İKİ KEZ DİREKTEN DÖNDÜLER
    Bu sezon seri galibiyet yakalama konusunda bir hayli sıkıntılı olan Beşiktaş, Malatyaspor'u yenmesi halinde ilk kez 4 maçlık bir galibiyet serisi yakalayacak. İki kez dört maçlık galibiyet serisi yakalama şansı elde eden ancak bunu başaramayan siyah-beyazlılar; Aytemiz Alanyaspor, Göztepe ve Teleset Mobilya Akhisarspor'un ardından bugün de 'yı yenerse ilk kez 4 maçlık bir seri yakalayacak.

    PEPE KIRMIZI KART CEZALISI
    Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi , Y. Malatyaspor karşısında takımını yalnız bırakacak. F.Bahçe derbisinde kırmızı kart gören , bugün forma giyemeyecek. Sakatlığı nedeniyle son maçlarda oynayamayan Love da hazırlıklarını takımdan ayrı sürdürüyor.

    BEŞİKTAŞ EVİNDE 41 MAÇTIR YENİLMİYOR
    Evindeki son yenilgisini 2015-16 sezonunun 13. haftasında, Başakşehir Stadı'nda Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak yaşayan Beşiktaş, sonraki 41 lig karşılaşmasında rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Siyah-beyazlılar bu maçlarda 34 galibiyet ve 7 beraberlikle 109 puan topladı. Bu maçların 34'ünü 'ta oynayan Beşiktaş, yeni stadında 27 galibiyet aldı, 7 kez berabere kaldı.
    1. 22.4.2018
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