Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor
Vodafone Park’ta Yeni Malatya’yı ağırlayacak olan Beşiktaş’ta hedef galibiyet. 4 maçlık seri yakalamak isteyen Kartal, derbi öncesi moral bulmanın peşinde
İKİ KEZ DİREKTEN DÖNDÜLER
Bu sezon seri galibiyet yakalama konusunda bir hayli sıkıntılı olan Beşiktaş, Malatyaspor'u yenmesi halinde ilk kez 4 maçlık bir galibiyet serisi yakalayacak. İki kez dört maçlık galibiyet serisi yakalama şansı elde eden ancak bunu başaramayan siyah-beyazlılar; Aytemiz Alanyaspor, Göztepe ve Teleset Mobilya Akhisarspor'un ardından bugün de Malatya'yı yenerse ilk kez 4 maçlık bir seri yakalayacak.
PEPE KIRMIZI KART CEZALISI
Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Pepe, Y. Malatyaspor karşısında takımını yalnız bırakacak. F.Bahçe derbisinde kırmızı kart gören Pepe, bugün forma giyemeyecek. Sakatlığı nedeniyle son maçlarda oynayamayan Love da hazırlıklarını takımdan ayrı sürdürüyor.
BEŞİKTAŞ EVİNDE 41 MAÇTIR YENİLMİYOR
Evindeki son yenilgisini 2015-16 sezonunun 13. haftasında, Başakşehir Stadı'nda Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak yaşayan Beşiktaş, sonraki 41 lig karşılaşmasında rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Siyah-beyazlılar bu maçlarda 34 galibiyet ve 7 beraberlikle 109 puan topladı. Bu maçların 34'ünü Vodafone Park'ta oynayan Beşiktaş, yeni stadında 27 galibiyet aldı, 7 kez berabere kaldı.
- 22.4.2018
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Fenerbahçeli yönetici: "Olaylar Alex’i getiren insanların komplosudur"
Toplam 8
Yorum
Anonim Yok artık devenin nali ! Yazıklar olsun bu demeci verenler
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Şenol Güneş: Belki de bırakabilirim
Toplam 33
Yorum
Mustafa Bacak Canerin hal ve hareketlerinden takımı bu maça nasıl hazırladığınız ortada. Seni seviyordum ama artık sevmiyorum
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Şenol Güneş: Belki de bırakabilirim
Toplam 33
Yorum
Mustafa BACAK İnşaallah Sn.Güneş. Çünkü bir futbol maçı böyle kazanılmaz. Pepe nin kırmızı kartından, Querasmanın tribün ve hakemle oynamasından, Canerin
Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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