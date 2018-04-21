TFF çarşamba günü toplanıyor – Fotomaç – 21 Nisan 2018
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    21 Nisan 2018, Cumartesi
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    çarşamba günü toplanıyor

    TFF çarşamba günü toplanıyor

    Türkiye'nin gündeminde 1 numaraya oturan Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinde yaşananlar ile ilgili kararı verecek.

    Türkiye'nin gündeminde 1 numaraya oturan Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinde yaşananlar ile ilgili kararı verecek. Federasyondan yapılan açıklamada 25 Nisan 13.00'te konuyla ilgili toplantı gerçekleştirileceği belirtildi. Eğer hakem 'ın maçı tatil etmesinde talimatlara eksiksiz uyduğu kararı verilirse Fenerbahçe hükmen yenik sayılacak. Aksi halde Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi kaldığı yerden devam edecek.

    HUKUKÇULAR NE DiYOR?
    EMİN ÖZKURT:     Rakip takımın teknik direktörünün kafası yarıldıktan sonra maçın yarıda bırakılması doğru bir karar. Talimatlara göre maçın 3-0 Beşiktaş lehine tescil edilmesi gerekiyor. Fakat TFF'nin farklı kararlar verdiğini düşünürsek, maçın kaldığı yerden devamı yönünde bir karar da beni şaşırtmaz.
    TANER ÜNLÜ: Disiplin talimatına göre bir maç güvenlik nedeniyle yarıda kalırsa kararı TFF verir. Temsilci sonucuna göre karar çıkacak. TFF eğer hakemin maçın yarıda kalma sebeplerini yeterli görmezse karşılaşma yeniden oynanır. F.Bahçe'ye en az 2 maç saha kapama ve seyircisiz oynama cezası çıkabilir.

    BAK: "KAPSAMLI ÇALIŞIYORUZ"
    Gençlik ve Spor Bakanı da açıklamalarda bulundu. Bakan Bak, "Saldırının öncesinde ve sonrasında yaşananları tüm boyutlarıyla ortaya çıkarmak adına Bakanlık olarak çalışma başlattık. 3 Başmüfettiş konuyla hassas şekilde ilgileniyor" dedi.
    1. 21.4.2018
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