TFF çarşamba günü toplanıyor
Türkiye'nin gündeminde 1 numaraya oturan Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinde yaşananlar ile ilgili kararı TFF Yönetim Kurulu verecek.
HUKUKÇULAR NE DiYOR?
EMİN ÖZKURT: Rakip takımın teknik direktörünün kafası yarıldıktan sonra maçın yarıda bırakılması doğru bir karar. Talimatlara göre maçın 3-0 Beşiktaş lehine tescil edilmesi gerekiyor. Fakat TFF'nin farklı kararlar verdiğini düşünürsek, maçın kaldığı yerden devamı yönünde bir karar da beni şaşırtmaz.
TANER ÜNLÜ: Disiplin talimatına göre bir maç güvenlik nedeniyle yarıda kalırsa kararı TFF verir. Temsilci sonucuna göre karar çıkacak. TFF eğer hakemin maçın yarıda kalma sebeplerini yeterli görmezse karşılaşma yeniden oynanır. F.Bahçe'ye en az 2 maç saha kapama ve seyircisiz oynama cezası çıkabilir.
BAK: "KAPSAMLI ÇALIŞIYORUZ"
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da açıklamalarda bulundu. Bakan Bak, "Saldırının öncesinde ve sonrasında yaşananları tüm boyutlarıyla ortaya çıkarmak adına Bakanlık olarak çalışma başlattık. 3 Başmüfettiş konuyla hassas şekilde ilgileniyor" dedi.
- 21.4.2018
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PFDK, Fatih Terim'in cezasını açıkladı
Toplam 2
Yorum
Aslan Fatih Terime ceza verenler Fenerbahce trübünlerine saldiran BJKli futbolculara ve Kafasi kanamadan 5 dikis attiran bay Senola ceza yokmu?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buna hakkınız yok
Toplam 2
Yorum
BekoBJK Asıl tehlike bu maçın altında başka bişeyler çıkmazsa. Kral çıplak dicek birileri. Oda ne derseniz bizler taraftar değiliz, sporu bilmiyoruz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buna hakkınız yok
Toplam 2
Yorum
cem bu olaylar hep oluyor yeni fark edilmesi ne acı dır aziz bey proveke demiş playoff da gs maçında benzin istasyonu yakanlar fenerli değilmiii
TFF çarşamba günü toplanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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