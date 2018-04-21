Şenol Güneş'i yaralayan kişinin tribün görüntüleri ortaya çıktı
Şenol Güneş'i yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan S.D.'nin de emniyetteki işlemleri sürüyor.
- 21.4.2018 13:40
- Güncelleme: 21.4.2018 13:40
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Mete Kalkavan Fenerbahçe'nin hedefinde
Toplam 13
Yorum
tarafsız spor bu yenmek var yenilmek var.. Maalesef Senol hoca hazmedemedi kupanın gitmesini...
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Beşiktaş İdari Menajeri Erdinç Gültekin: "Vura vura içeri attılar!"
Toplam 3
Yorum
Ayıp Bu adam pfdkye sevk edildi dayak yediği için, vuranları ise kimse görmedi duymadı söylemedi.
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Şenol Güneş: Belki de bırakabilirim
Toplam 26
Yorum
sinyor istedigin oldumu sonunda fenerden neksigin kaldi ? kupami vermediler diye sen aldin buyol. birakacakmis nerde o günler
Şenol Güneş'i yaralayan kişinin tribün görüntüleri ortaya çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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