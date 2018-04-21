Şenol Güneş'i yaralayan kişinin tribün görüntüleri ortaya çıktı – Fotomaç – 21 Nisan 2018
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    21 Nisan 2018, Cumartesi
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    'i yaralayan kişinin tribün görüntüleri ortaya çıktı

    <a href="/index/senol-gunes?id=893896f3-ff64-428a-820f-0f29a14300dd" class="" rel="tag">Şenol Güneş</a>'i yaralayan kişinin tribün görüntüleri ortaya çıktı

    'i yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan S.D.'nin de emniyetteki işlemleri sürüyor.

    S.D. ilk ifadesinde, sinirlendiği için elindeki çakmağı Güneş'e attığını söylemişti. Ayrıca, S.D.'nin tribünlerinde çekilmiş fotoğrafları da ortaya çıktı.
    1. 21.4.2018 13:40
    2. Güncelleme: 21.4.2018 13:40
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