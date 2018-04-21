Q7 anahtarlığı geri gönderdi – Fotomaç – 21 Nisan 2018
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    21 Nisan 2018, Cumartesi
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    Q7 anahtarlığı geri gönderdi

    Q7 anahtarlığı geri gönderdi

    'ndaki ilk maçında kırmızı kart gördüğü için 5 maç ceza alan önceki günkü karşılaşmada ilk 11'deydi.

    'ndaki ilk maçında kırmızı kart gördüğü için 5 maç ceza alan önceki günkü karşılaşmada ilk 11'deydi. Portekizli yıldıza, korner atarken üzerinde 5-6 anahtarın bulunduğu bir anahtarlık atıldı. Q7 ise bu anahtarlığı yerden alıp elden ele verilerek sahibine ulaştırılmasını talep etti.
    1. 21.4.2018
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